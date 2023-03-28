「手機免保護這處」他怨朋友害手機刮慘 討拍被嘴爆：巨嬰？

買完新手機，像是蘋果（Apple）的iPhone、三星（Samsung）的Galaxy S23系列，你會怎麼對待它呢？一名網友後悔太相信朋友的話沒保護到手機某一處，導致刮痕滿滿，讓他直呼真的不要省這個錢，卻被網友大酸「自己手機自己負責啊。」

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版發文表示，以前拿LG g8s（LG G8S ThinQ）的時候，當時看到不少網友認為「原廠鏡頭玻璃多厲害、多耐刮。」於是他未把鏡頭貼上保護貼，不過他因自己做工地的關係，現場常有大量粉塵，「過了半年，鏡頭上還是一大堆刮痕。」氣到他直呼「說什麼多耐刮的都給我出乃（來）！」

他也表示，後來的手機都有貼保護貼，「也真的就當耗材用，刮痕太多就換1張，總比回原廠換那片鏡頭玻璃便宜吧。」認為1片鏡頭保護貼只要10元，不需要為省而省，呼籲網友也加入貼保護貼的行列，「尤其是常跑粉塵多的地方的版友」。

先前就有一名網友猶豫手機是否該貼鏡頭保護貼，掀起網友正反討論。（示意圖／路透）

該文引起討論，有網友感同身受表示「推一個那些叫人家不要貼的都不會負責」、「嘴砲仔才不會管你工作環境」、「真不知道不貼的那些人，是不是想要每張拍出來都有一種朦朧美。」、「原PO看起來是不知道網路上一堆射後不理的」。

但多數人認為是該名網友使用習慣問題，「我跟我爸也常跑工地，手機鏡頭都沒刮痕。」也炮轟原Po態度差，「有付錢找人當顧問嗎？憑什麼要別人負責？小孩嗎？」、「別那麼巨嬰好嗎？」、「自己手機自己負責啊」、「沒判斷能力，建議不要上網。」、「你要不要在鏡頭貼外面再貼一層來保護鏡頭貼。」、「就算你有貼保護貼，在粉塵多的地方，鏡頭也有可能入塵？」還有網友稱原Po若真的貼鏡頭保護貼，「拍照效果打折，（又會）怪別人亂推。」

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