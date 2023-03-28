Google官網大放送！輸入這串碼Pixel 7 Pro直接折7498元 Pixel 7、6a也有神秘價

Google曾在3月初無預警祭出Pixel系列手機折扣，其中Pixel 6與6 Pro打對折，這次輪到去（2022）年10月全新手機Pixel 7與7 Pro，折扣最高為2699元，但網友表示，Google有寄出一封神秘邀請碼，只要輸入這串字，像是Pixel 7 Pro便宜7498元，等於打了75折，引起網友熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm發文表示，似乎是要收到Google寄出的促銷信才有用，即起至4月7日止，透過mail裡的「專屬Pixel折扣碼」，至Google Pixel官網購買Pixel 7 Pro、Pixel 7及Pixel 6a都享有超高折扣，被網友猜測是不是要為今年推出Pixel 7a前的一波「清庫存」。

《聯合新聞網》整理出輸入Google優惠碼後的Pixel系列手機價格，新手機Pixel 7 Pro就便宜7498元。（製表／聯合新聞網）

該文引起熱議，有不少熱心網友在PTT分享自己的「專屬折扣碼」供需要的網友選購，《聯合新聞網》也實測，透過mail或是網友提供的Pixel專屬折扣碼，真的能夠再打折，最快可在3月30日收到新手機。面對部份網友找不到輸入優惠碼的位置，《聯合新聞網》也教你如何輸入優惠碼，並製圖帶你了解Google Pixel 7系列便宜了多少錢。

★怎麼輸入優惠碼？ ．把產品放入購物車後→點選「進行結帳」→再選左方「新增優惠代碼」就能輸入資訊→成功後會有打折扣的金額了。 有網友提到找不到輸入優惠碼的位置，只要把產品放入購物車後→點選「進行結帳」再選左方「新增優惠代碼」就能輸入資訊，成功後會有打折扣的金額了。（圖／聯合新聞網）

Google Pixel 6a輸入折扣碼後免萬元，只要9793元，相當划算。（翻攝自Made by Google臉書）

以Pixel 7 Pro 256GB版本為例，原價為2萬9990元，輸入折扣碼後，只要2萬2492元，直接便宜7498元；Pixel 7 128GB版本折扣4748元，不到1萬5就能入手，256GB版本也下殺至1萬6492元；Pixel 6a折扣完免萬元，只要9793元，相當划算，就看網友們是否也有收到優惠信喔。

有網友分享自己真的收到Google寄來的「專屬Pixel折扣碼」mail。（翻攝自PTT）

Pixel 7 Pro 128GB折扣後價格。（圖／聯合新聞網、翻攝自Google官網）

Pixel 7 Pro 256GB折扣後價格。（圖／聯合新聞網、翻攝自Google官網）

Pixel 7 128GB折扣後價格。（圖／聯合新聞網、翻攝自Google官網）

Pixel 7 256GB折扣後價格。（圖／聯合新聞網、翻攝自Google官網）

Pixel 6a折扣後價格。（圖／聯合新聞網、翻攝自Google官網）

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