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馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

iOS 16.4更新 重複照片偵測納入iCloud共享圖庫

中央社／ 台北28日電

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 16.4作業系統更新，可在表情符號鍵盤上使用21個新的表情符號，包含動物、手勢和物品；並在「照片」中的「重複項目」相簿，擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片和影片。

根據蘋果說明文件，iOS 16.4行動網路通話的「語音隔離」可著重在用戶聲音並隔絕周圍的環境噪音；「旁白」支援「天氣」App中的地圖；「輔助使用」設定可在偵測到燈光閃爍或頻閃效果時自動調暗影片。

其他改善項目包括修正兒童的「購買前詢問」要求可能無法顯示在家長裝置上的問題；解決與智慧家庭連接功能標準Matter相容的自動調溫器，在與「家庭」App配對時可能變得沒有回應的問題；iPhone 14和iPhone 14 Pro機型上的「車禍偵測」最佳化。

iPhone 14 Pro 蘋果 iOS 16

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