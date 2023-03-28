iOS 16.4更新 重複照片偵測納入iCloud共享圖庫
蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 16.4作業系統更新，可在表情符號鍵盤上使用21個新的表情符號，包含動物、手勢和物品；並在「照片」中的「重複項目」相簿，擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片和影片。
根據蘋果說明文件，iOS 16.4行動網路通話的「語音隔離」可著重在用戶聲音並隔絕周圍的環境噪音；「旁白」支援「天氣」App中的地圖；「輔助使用」設定可在偵測到燈光閃爍或頻閃效果時自動調暗影片。
其他改善項目包括修正兒童的「購買前詢問」要求可能無法顯示在家長裝置上的問題；解決與智慧家庭連接功能標準Matter相容的自動調溫器，在與「家庭」App配對時可能變得沒有回應的問題；iPhone 14和iPhone 14 Pro機型上的「車禍偵測」最佳化。
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