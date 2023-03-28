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蘋果iPhone相簿隱藏功能再被扒！果粉想「偷吃」必學1招對付正宮

蘋果iPhone相簿隱藏功能再被扒！果粉想「偷吃」必學1招對付正宮

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友意外發現iPhone相簿新功能可以拿來「偷吃」。示意圖／ingimage
有網友意外發現iPhone相簿新功能可以拿來「偷吃」。示意圖／ingimage

蘋果Apple）的iPhone手機隱藏功能多到數不清，近日一名女網友就發現iPhone相簿的「偷情」功能，只要點擊1選項即可讓想要偷藏的「秘密情人」減少出現或直接消失，新功能被翻出後引起大批網友熱議。

一名女網友透過Dcard發文分享近日發現，她在使用iPhone相簿時意外發現功能選項中有一個特殊功能鍵「減少出現這個人」，讓她實在想不通該功能到底有何用處？她也忍不住笑虧「這啥啦哈哈哈哈哈，相簿有這功能幹嘛？」

由於蘋果iPhone相簿具有「回憶、精選相片」等自動提示功能，若用戶按下「減少出現這個人」，則系統將會選減少推薦提示用戶選擇的「那個人」；同理，若用戶後悔使用該功能，則可依相同路徑點選「重置建議的回憶」，即可讓被減少或取消禁止出現的「那個人」再次回到相簿提示中。

「減少出現這個人」功能示範。圖／聯合新聞網
「減少出現這個人」功能示範。圖／聯合新聞網

上述「減少出現這個人」的功能支援iOS 14以上版本用戶使用，但iPhone相簿除了這項被網友戲稱為「偷吃」的功能功能之外，過去也曾有用戶發現iPhone相簿也提供「調整日期與時間」，不只能把以前拍的舊照片改成今天拍的新照片，「且照片在相簿中的排序也會直接跳到今天」，讓網友直呼很適合用來發舊照向另一半報備行蹤。

許多果粉學到新的iPhone「偷吃」功能後都忍不住笑虧，「可以偷情用的啦，不然有時候iPhone會很賤的跳出精選照片」、「情侶吵架感覺很好用」、「分手時可以用」，也有人表示「喜歡拍朋友醜照，但不想一直看他醜臉時可以用」。

iPhone 蘋果 Apple

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