蘋果iPhone相簿隱藏功能再被扒！果粉想「偷吃」必學1招對付正宮
蘋果（Apple）的iPhone手機隱藏功能多到數不清，近日一名女網友就發現iPhone相簿的「偷情」功能，只要點擊1選項即可讓想要偷藏的「秘密情人」減少出現或直接消失，新功能被翻出後引起大批網友熱議。
一名女網友透過Dcard發文分享近日發現，她在使用iPhone相簿時意外發現功能選項中有一個特殊功能鍵「減少出現這個人」，讓她實在想不通該功能到底有何用處？她也忍不住笑虧「這啥啦哈哈哈哈哈，相簿有這功能幹嘛？」
由於蘋果iPhone相簿具有「回憶、精選相片」等自動提示功能，若用戶按下「減少出現這個人」，則系統將會選減少推薦提示用戶選擇的「那個人」；同理，若用戶後悔使用該功能，則可依相同路徑點選「重置建議的回憶」，即可讓被減少或取消禁止出現的「那個人」再次回到相簿提示中。
上述「減少出現這個人」的功能支援iOS 14以上版本用戶使用，但iPhone相簿除了這項被網友戲稱為「偷吃」的功能功能之外，過去也曾有用戶發現iPhone相簿也提供「調整日期與時間」，不只能把以前拍的舊照片改成今天拍的新照片，「且照片在相簿中的排序也會直接跳到今天」，讓網友直呼很適合用來發舊照向另一半報備行蹤。
許多果粉學到新的iPhone「偷吃」功能後都忍不住笑虧，「可以偷情用的啦，不然有時候iPhone會很賤的跳出精選照片」、「情侶吵架感覺很好用」、「分手時可以用」，也有人表示「喜歡拍朋友醜照，但不想一直看他醜臉時可以用」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言