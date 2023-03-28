蘋果取消mini機型是大敗筆？數據曝差距…iPhone 14 Plus銷量更好

蘋果（Apple）果斷在推出iPhone 14系列新機時取消mini機型，改以大尺寸iPhone 14 Plus取代，但其銷量似乎未見起色，而蘋果放棄mini機型客群的決策也成為引人熱議的話題之一；如今調研機構DSCC釋出一份面板出貨報告，一解mini機型被取消是福是禍之謎。

根據外媒《MacRumors》引述調研機構DSCC報告，內容比較去（2022）年6月至今（2023）年4月iPhone面板出貨量統計數據，總體而言iPhone 14系列比上一代出貨量增長2％，《MacRumors》推測顯然受到2019年推出高規Pro機型帶動銷量。

數據表明，6.7吋的iPhone 14 Plus出貨量比5.4吋的iPhone 13 mini高出59%，似乎證實蘋果決議取消mini機型是相當正確的決定，但該系列的4款出貨量以iPhone 14 Pro Max占該系列整體出貨量36%，居次的iPhone 14 Pro占出貨量28%，iPhone 14占25%，iPhone 14 Plus則占11%，排名最末位。

這份調查數據主要觀察2022年6月至2023年4月iPhone面板出貨量變化，但考慮到剩餘庫存或出貨延遲等因素，因此每月面板出貨量與每月iPhone銷售量數額可能存在落差。

2022年6月至2023年4月iPhone面板出貨量變化圖表。圖／取自《MacRumors》

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