快訊

狒狒之死成疑雲？獵人指「六福村授權開槍」 園方回應了

這是哪位？掛立法院停車證 BMW違停新北人行道被舉發

蘋果iPhone相簿隱藏功能再被扒！果粉想「偷吃」必學1招對付正宮

蘋果取消mini機型是大敗筆？數據曝差距…iPhone 14 Plus銷量更好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為平價版iPhone 14系列機型。示意圖／歐新社
圖為平價版iPhone 14系列機型。示意圖／歐新社

蘋果（Apple）果斷在推出iPhone 14系列新機時取消mini機型，改以大尺寸iPhone 14 Plus取代，但其銷量似乎未見起色，而蘋果放棄mini機型客群的決策也成為引人熱議的話題之一；如今調研機構DSCC釋出一份面板出貨報告，一解mini機型被取消是福是禍之謎。

根據外媒《MacRumors》引述調研機構DSCC報告，內容比較去（2022）年6月至今（2023）年4月iPhone面板出貨量統計數據，總體而言iPhone 14系列比上一代出貨量增長2％，《MacRumors》推測顯然受到2019年推出高規Pro機型帶動銷量。

數據表明，6.7吋的iPhone 14 Plus出貨量比5.4吋的iPhone 13 mini高出59%，似乎證實蘋果決議取消mini機型是相當正確的決定，但該系列的4款出貨量以iPhone 14 Pro Max占該系列整體出貨量36%，居次的iPhone 14 Pro占出貨量28%，iPhone 14占25%，iPhone 14 Plus則占11%，排名最末位。

這份調查數據主要觀察2022年6月至2023年4月iPhone面板出貨量變化，但考慮到剩餘庫存或出貨延遲等因素，因此每月面板出貨量與每月iPhone銷售量數額可能存在落差。

2022年6月至2023年4月iPhone面板出貨量變化圖表。圖／取自《MacRumors》
2022年6月至2023年4月iPhone面板出貨量變化圖表。圖／取自《MacRumors》

蘋果 iPhone 14 手機

延伸閱讀

Netflix靠《黑暗榮耀》翻紅也沒用？秒看全球OTT市占變化「恐見死亡交叉」

三星新摺疊Galaxy Z Flip5外觀長這樣！傳螢幕加大只為1功用 網酸：買摺疊機幹嘛

你也會嗎？7500人一看到這電腦桌布「就有反應」 網喊：像在上班好想吐

蘋果iPhone相簿隱藏功能再被扒！果粉想「偷吃」必學1招對付正宮

相關新聞

蘋果iPhone相簿隱藏功能再被扒！果粉想「偷吃」必學1招對付正宮

蘋果（Apple）的iPhone隱藏功能多到數不清，近日一名女網友就發現iPhone相簿的「偷情」功能，只要點擊1選項即可讓想要偷藏的「秘密情人」減少...

蘋果取消mini機型是大敗筆？數據曝差距…iPhone 14 Plus銷量更好

蘋果（Apple）果斷在推出iPhone 14系列新機時取消mini機型，改以大尺寸iPhone 14 Plus取代，但其銷量似乎未見起色，而蘋果放棄mini機型客群的決策也成為引人...

三星新摺疊Galaxy Z Flip5外觀長這樣！傳螢幕加大只為1功用 網酸：買摺疊機幹嘛

三星（Samsung）摺疊機Galaxy Z Fold4和Flip4從2022年8月推出至今已超過半年，新款Galaxy Z Fold5和Flip5傳聞也越來越多。據外媒爆料，兩款新摺疊機都將改用水滴式鉸鏈設計，可減少摺疊螢幕的摺痕，其中Galaxy Z Flip5更有1處不同變化，但被網友質疑「那買摺疊機要幹嘛」。

vivo推中高階手機vivo V27 5G 採聯發科天璣7200處理器、5000萬畫素鏡頭

vivo 3月27日在台宣布推出首款採用聯發科天璣7200處理器的中高階手機vivo V27 5G，預計在3月31日正式上市，分別提供顏如玉、粉黛金與石墨黑三款配色，建議售價則從新台幣16990元起跳，更標榜搭載前後5000萬畫素相機鏡頭，並且搭載針對人像拍攝的自調適環狀柔光燈。

出國漫遊3大電信推優惠 亞洲多國輕量漫遊銅板價 日韓吃到飽百元有找

今年連假特別多，大家都訂好機票準備出發了嗎？迎接解封後的出遊熱潮，3大電信紛紛推出漫遊優惠方案，亞洲多國輕量漫遊銅板價，...

vivo V27 5G人像美拍旗艦機登台 特殊玉質玻璃自帶光環

vivo今在台發表最新V系列美拍手機vivo V27 5G，主打獨創柔光人像系統配置前後5000萬畫素鏡頭，更為全球首款...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦