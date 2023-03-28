vivo推中高階手機vivo V27 5G 採聯發科天璣7200處理器、5000萬畫素鏡頭

vivo 3月27日在台宣布推出首款採用聯發科天璣7200處理器的中高階手機vivo V27 5G，預計在3月31日正式上市，分別提供顏如玉、粉黛金與石墨黑三款配色，建議售價則從新台幣16990元起跳，更標榜搭載前後5000萬畫素相機鏡頭，並且搭載針對人像拍攝的自調適環狀柔光燈。

此次推出配色中，顏如玉配色標榜以玉色澤紋路，詮釋如同玉石般的玻璃工藝，同時也能藉由光致變色技術，藉由遮片與紫外線照射形成特殊遮蔽圖像效果。至於粉黛金則是採用3D立體光斑設計，石墨黑採用不容易沾染指紋的AG螢石工藝打造。

硬體規格方面vivo V27 5G採用6.78吋、Full HD+解析度，以及120Hz畫面更新率與300Hz觸控反應率的雙測3D曲面螢幕，處理器則採用聯發科日前公布的天璣7200，分別搭載8GB或12GB記憶體，以及128GB與256GB儲存容量，電池則採4650mAh，支援66W有線快充。

相機部分則採用前後5000萬畫素鏡頭設計，主相機廣角鏡頭採用vivo與Sony合作的IMX766V感光元件，支援OIS光學與EIS電子防震，其他則採用800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，而機身背面額外搭載針對人像拍攝打造的自調適環狀柔光燈，標榜能提供更柔和、均勻補光效果。

至於視訊鏡頭拍攝功能部分，則是加入自動人眼對焦，並且提供多達40款美妝細節調整功能，以及21種人像風格濾鏡與26款美顏效果，錄影部分則支援微電影拍攝與24種場景效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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