之後可下載？蘋果iOS 17不僅修正漏洞 還要增加效能和新功能
除了透露蘋果（Apple）已經向內部約100名主管級員工展示即將揭曉的混合視覺頭戴裝置，彭博新聞記者Mark Gurman也透露預計今年釋出更新的iOS 17，在原本計畫中僅聚焦漏洞修正，並且提高運作效能，但目前似乎將會額外加入更多實用新功能。
內部代號為「Dawn」 (黎明)的iOS 17預計會在今年WWDC 2023期間進行預覽，並且向開發者釋出早期測試版本，其中可能會加入諸多使用者期望增加功能，但目前暫時還沒有更具體細節被透露。
除了公布iOS 17，蘋果也預期同步更新iPadOS 17、watchOS 10、tvOS 17，以及macOS 14。此外，蘋果先前也傳出著手打造對應虛擬視覺頭戴裝置使用的全新xrOS (更早之前是以realityOS為傳聞)，有可能同樣是以iOS為基礎衍生的獨立作業系統。
至於WWDC 2023期間，蘋果有可能公布傳聞中的虛擬視覺頭戴裝置，而是否將同步揭曉更多硬體產品，暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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