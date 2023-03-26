消息指三星將推新型態螢幕可凹折手機 FE系列不再更新

相關消息指稱，三星今年可能準備推出全新型態的螢幕可凹折手機，預期會採用先前曾對外展示的Z字凹折螢幕，或是今年在CES 2023展示的混合形式螢幕。另外，過去曾針對粉絲推出的FE(Fan Edition)系列手機，今年將不會推出。

從91mobiles網站合作寫者Yogesh Brar於Twitter透露消息，三星今年下半年可能會將重心放在全新螢幕可凹折手機，並且進一步強化Galaxy Z Fold 5與Galaxy Z Flip設計，使其在手機市場能更具吸引力。

而今年預期新增的螢幕可凹折手機，將會採用先前曾對外展示的Z字凹折螢幕，或是今年在CES 2023展示的混合形式螢幕。不過，目前相關消息尚未透露三星會採用哪一種形式螢幕打造新機，但顯示三星今年一口氣推出三款螢幕可凹折手機的可能性不低。

在華為、小米、榮耀、OPPO，甚至傳音都開始推出螢幕可凹折手機，並且以更低廉價格提供，因此讓三星必須設法推出全新形態的螢幕可凹折手機，藉此凸顯其技術優勢，並且吸引更多消費市場。

另外，過去三星曾推出的FE系列機種，今年預期也不會推出，並且可能像先前傳聞認為考量FE系列機種定位，可能影響Galaxy S系列旗艦手機入門規格銷量的情況下，三星有可能不再推出後續產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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