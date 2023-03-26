快訊

瑞士羽賽／周天成擊落安賽龍斷對戰7連敗 將拚今年首冠

宏都拉斯斷交成定局？ 外交部上午9時30分見分曉

3C產品都加「創作者」名字才高級？他舉「能量水」突破盲腸逗笑網友

消息指三星將推新型態螢幕可凹折手機 FE系列不再更新

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，三星今年可能準備推出全新型態的螢幕可凹折手機，預期會採用先前曾對外展示的Z字凹折螢幕，或是今年在CES 2023展示的混合形式螢幕。另外，過去曾針對粉絲推出的FE(Fan Edition)系列手機，今年將不會推出。

從91mobiles網站合作寫者Yogesh Brar於Twitter透露消息，三星今年下半年可能會將重心放在全新螢幕可凹折手機，並且進一步強化Galaxy Z Fold 5與Galaxy Z Flip設計，使其在手機市場能更具吸引力。

而今年預期新增的螢幕可凹折手機，將會採用先前曾對外展示的Z字凹折螢幕，或是今年在CES 2023展示的混合形式螢幕。不過，目前相關消息尚未透露三星會採用哪一種形式螢幕打造新機，但顯示三星今年一口氣推出三款螢幕可凹折手機的可能性不低。

在華為、小米、榮耀、OPPO，甚至傳音都開始推出螢幕可凹折手機，並且以更低廉價格提供，因此讓三星必須設法推出全新形態的螢幕可凹折手機，藉此凸顯其技術優勢，並且吸引更多消費市場。

另外，過去三星曾推出的FE系列機種，今年預期也不會推出，並且可能像先前傳聞認為考量FE系列機種定位，可能影響Galaxy S系列旗艦手機入門規格銷量的情況下，三星有可能不再推出後續產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星

延伸閱讀

聞泰科技傳獲三星4,500萬部ODM訂單 今年下半年交付

折疊再進化！達人爆料：三星年底前推出Tri-Fold「三摺疊螢幕」

手機限時優惠大亂鬥！Sony直降12000、三星59折起 蘋果iPhone 14 Pro省3910元

假日來買便宜手機！蘋果iPhone 14 Pro Max直降4410元 華碩、三星這款降價萬元

相關新聞

用好幾年也不知道？網揪iPhone「超實用功能」 學生族驚：省了好多錢

你是資深果粉嗎？iPhone系列是許多人購機的第一選擇，有些人一拿就是好幾年，原以為已摸透整支手機，但可能只了解了一半。近來，一名網友好奇「蘋果手機有什麼功能，是用久了才發現的？」，貼文立刻吸引大批果粉朝聖...

手機限時優惠大亂鬥！Sony直降12000、三星59折起 蘋果iPhone 14 Pro省3910元

周六上班不寂寞，就用手機限時優惠當成補班小確幸吧！知名手機業者推出期間限定優惠，除了蘋果（Apple）iPhone 14系列最高有3910元的折扣外，這次Sony也參一腳，旗艦手機直接下殺1萬2000元，是這次降幅最大的手機。

折疊再進化！達人爆料：三星年底前推出Tri-Fold「三摺疊螢幕」

先前的爆料消息指出，除了已經發表的三星旗艦機Galaxy S23系列以外，三星今年還會推出3款旗艦機型Galaxy Z Flip 5、 Galaxy Z Fold 5，第三款則傳聞是Galaxy S23 FE...

你的第六感沒錯！手機正在監聽你…專家曝這物躲在背景秘密竊聽

常常感覺手機在監聽你講話嗎？許多人和你有相同感覺。根據調查，在英國有45%的人發現他們的手機會出現「沒搜尋過」但有在談話中談過的商品廣告...

「華為美學」嚇壞網友！鏡頭模組撞臉無尾熊、P60 ART背後像「摔壞的手機」

華為（HUAWEI）昨（23）日發表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，除了P60與P60 Pro外，還出了變形版P60 ART，但仔細看背後鏡頭，不僅被網友笑稱鏡頭配置怪怪的，看起來像無尾熊外，「HUAWEI P60 ART」背後更像一台「摔爛」的P60 Pro。

消息指三星將推新型態螢幕可凹折手機 FE系列不再更新

相關消息指稱，三星今年可能準備推出全新型態的螢幕可凹折手機，預期會採用先前曾對外展示的Z字凹折螢幕，或是今年在CES 2023展示的混合形式螢幕。另外，過去曾針對粉絲推出的FE (Fan Edition)系列手機，今年將不會推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦