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用好幾年也不知？網揪iPhone「超實用功能」 學生族驚：省好多錢

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用好幾年也不知道？網揪iPhone「超實用功能」 學生族驚：省了好多錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論iPhone的「隱藏功能」，許多果粉用了好多年仍然不知道。圖／歐新社
網友討論iPhone的「隱藏功能」，許多果粉用了好多年仍然不知道。圖／歐新社

你是資深果粉嗎？iPhone系列是許多人購機的第一選擇，有些人一拿就是好幾年，原以為已摸透整支手機，但可能只了解了一半。近來，一名網友好奇「蘋果手機有什麼功能，是用久了才發現的？」，貼文立刻吸引大批果粉朝聖，許多驚喜小設計也因此曝光，學生族更驚呼「省了好多錢」。

日前，大陸一名網友在微博發文提到，一位果粉向他反應，用了好多年iPhone卻難靠自己徹底摸索，便想請各路使用者們分享「隱藏功能」，讓他增廣見聞一番。

文章曝光後立刻吸引大批果粉朝聖，網友一致認為「備忘錄可掃描文件」是最實用的功能，且拍出來的檔案還很清楚，「真的很好用，掃出來直接就是PDF」、「這個掃描沒有陰影也不會過度銳化，特別好」。學生族們也為之驚嘆，「我上課懶得抄PPT上的內容的時候就喜歡這麼做」、「是的，我天天用，掃描大全還收費，這個好用多了」、「謝謝你姐妹，省了好多錢」、「我們上學期線上期末考試就是這麼辦的」。

iPhone內建的備忘錄程式中，有「掃描文件」的功能。圖／聯合新聞網
iPhone內建的備忘錄程式中，有「掃描文件」的功能。圖／聯合新聞網

其他實用功能也跟著曝光，「長按螢幕錄影，可選擇是否將麥克風打開」、「點選畫面左上方的時間，可回到頁面的最上層」、「計算機左滑，就能刪除數字或符號」、「點選數字鍵盤的『^_^』後，可選擇其他顏文字」、「打錯字可長按空格鍵，移動到想要的位置」。

許多人看完貼文後紛紛留言驚呼「用幾年了才知道」、「謝謝你我終於會了，今天剛知道」、「哇哇哇學到了」、「媽呀我好蠢」，也有人忍不住吐槽「這麼多人不知道嗎哈哈，應該用蘋果的時間沒有太久」、「這…基本操作還有這麼多人不知道」、「這都不知道，我建議你們別用手機了」。

iPhone 蘋果 手機

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