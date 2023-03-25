用好幾年也不知道？網揪iPhone「超實用功能」 學生族驚：省了好多錢
你是資深果粉嗎？iPhone系列是許多人購機的第一選擇，有些人一拿就是好幾年，原以為已摸透整支手機，但可能只了解了一半。近來，一名網友好奇「蘋果手機有什麼功能，是用久了才發現的？」，貼文立刻吸引大批果粉朝聖，許多驚喜小設計也因此曝光，學生族更驚呼「省了好多錢」。
日前，大陸一名網友在微博發文提到，一位果粉向他反應，用了好多年iPhone卻難靠自己徹底摸索，便想請各路使用者們分享「隱藏功能」，讓他增廣見聞一番。
文章曝光後立刻吸引大批果粉朝聖，網友一致認為「備忘錄可掃描文件」是最實用的功能，且拍出來的檔案還很清楚，「真的很好用，掃出來直接就是PDF」、「這個掃描沒有陰影也不會過度銳化，特別好」。學生族們也為之驚嘆，「我上課懶得抄PPT上的內容的時候就喜歡這麼做」、「是的，我天天用，掃描大全還收費，這個好用多了」、「謝謝你姐妹，省了好多錢」、「我們上學期線上期末考試就是這麼辦的」。
其他實用功能也跟著曝光，「長按螢幕錄影，可選擇是否將麥克風打開」、「點選畫面左上方的時間，可回到頁面的最上層」、「計算機左滑，就能刪除數字或符號」、「點選數字鍵盤的『^_^』後，可選擇其他顏文字」、「打錯字可長按空格鍵，移動到想要的位置」。
許多人看完貼文後紛紛留言驚呼「用幾年了才知道」、「謝謝你我終於會了，今天剛知道」、「哇哇哇學到了」、「媽呀我好蠢」，也有人忍不住吐槽「這麼多人不知道嗎哈哈，應該用蘋果的時間沒有太久」、「這…基本操作還有這麼多人不知道」、「這都不知道，我建議你們別用手機了」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言