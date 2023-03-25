折疊再進化！達人爆料：三星年底前推出Tri-Fold「三摺疊螢幕」

先前的爆料消息指出，除了已經發表的三星旗艦機Galaxy S23系列以外，三星今年還會推出3款旗艦機型Galaxy Z Flip 5、 Galaxy Z Fold 5，第三款則傳聞是Galaxy S23 FE。

昨（24）日知名爆料客Yogesh Brar透露，三星今年將推出的第3款旗艦機型並非是之前所傳的Galaxy S23 FE，而是三摺疊螢幕手機—Tri-Fold，並且可能在年底前出貨。

據《IT之家》報導，Tri-Fold預計搭載驍龍8 Gen 2移動平台，並將採用一塊使用雙鉸鏈連接的螢幕，除此之外，並未從三星官方處獲得關於Tri-Fold的其他消息。

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..



Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year



FE fans should look elsewhere... — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 2023年3月24日

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