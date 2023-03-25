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Redmi Note 12系列登台，配合米粉節推出Redmi Watch 3手錶、Redmi Buds 4 Lite耳機

聯合新聞網／ 楊又肇

小米在去年於中國市場推出的Redmi Note 12系列，今日 (3/24)宣布在台推出，同時也推出配備6.71吋、HD+解析度螢幕的Redmi 12C，以及配合米粉節推出的Redmi Watch 3手錶與Redmi Buds 4 Lite耳機。

在台推出的Redmi Note 12系列，包含標準款Redmi Note 12，以及Redmi Note 12 Pro與Redmi Note 12 Pro+，以及額外推出的Redmi 12C。

其中，Redmi Note 12搭載Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1處理器，而Redmi Note 12 Pro與Redmi Note 12 Pro+則率先採用聯發科天璣1080處理器，螢幕全部採用6.67吋、Full HD+解析度，並且支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控回報率的OLED顯示面板。

除了Redmi Note 12採用與電源按鍵整合的指紋辨識功能，Redmi Note 12 Pro與Redmi Note 12 Pro+都採用螢幕下指紋識別設計，而三款手機都採用LPDDR4X記憶體與UFS 2.2儲存元件，另外則均搭載3.5mm耳機孔、紅外線功能，而僅Redmi Note 12未配置NFC與雙擴音喇叭設計。

三款手機電池電量均為5000mAh，有線快充分別支援33W、67W與120W規格，而小米則額外推出將電池容量降低為4300mAh的Redmi Note 12 Pro+探索版，最高可對應210W有線快充，最快可在9分鐘內讓電池滿電。

Redmi Note 12採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配包含4800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素人像鏡頭的主相機設計，Redmi Note 12 Pro+則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX766感光元件設計廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，至於Redmi Note 12 Pro+則採用與Redmi Note 12 Pro相同鏡頭配置，但廣角鏡頭則採高達2億畫素解像能力，搭載三星日前公布的ISOCELL HPX感光元件。

建議售價方面，Redmi Note 12將以新台幣8999元起跳價格銷售，分別提供森林綠、冰河藍與瑪瑙灰三款顏色，將於3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、senaonline神腦生活 (僅上架8+256GB版本)與遠傳friDay購物小米旗艦館上市開賣。

而Redmi Note 12 Pro 5G則新台幣12999元價格銷售，分別提供天空藍、極地白與午夜黑三種顏色，同樣將於3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館與遠傳friDay購物小米旗艦館上市開賣，並且在3月31日起於遠傳電信獨家開賣資費方案。

至於Redmi Note 12 Pro+ 5G則以14999元價格銷售，提供天空藍、極地白與午夜黑三種顏色，一樣會在3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館與遠傳friDay購物小米旗艦館上市開賣，並且於3月31日起透過台灣大哥大獨家開賣資費方案。

此次同步推出的Redmi 12C，則是採用6.71吋、HD+解析度螢幕，搭配聯發科Helio G85處理器，本身配置5000mAh電池設計，並且搭載5000萬畫素主相機鏡頭，同樣對應HDR與夜景拍攝模式，分別提供薰衣草紫、海洋藍與石墨灰三款顏色，建議售價則從新台幣4399元起跳，預計在3月29日開放銷售，後續則會在月31日起透過中華電信、遠傳電信與台灣大哥大全面開賣資費方案。

另外，配合此次米粉節活動推出的Redmi Watch 3，本身採用1.75吋AMOLED螢幕，錶身重量僅37公克，提供典雅黑或象牙白兩種顏色，並且能額外選購海洋藍與青檸綠錶帶，以及超過200款客製化錶面作為搭配，錶身更內建獨立GPS定位功能，支援超過120種運動紀錄模式與5ATM防水設計，支援最長達12天電池續航時間，以及藍牙語音通話功能，建議售價則是新台幣2595元，預計在3月29日開放銷售。

Redmi Buds 4 Lite則採用半入耳設計，單邊耳機重量不到3.92公克，支援IP54等級防塵防水設計，並且內建12mm動態驅動單體，對應低失真、低音且清晰的音質表現，本身也支援Google Fast Pair快速配對功能，以及透過藍牙定位功能，單次充電即可對應5小時連續使用時間，搭配充電盒最長可對應20小時使用時間，建議售價則是新台幣695元，分別提供晴雪白、子夜黑與落日橙三種顏色，從即日起陸續在通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Redmi 小米

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