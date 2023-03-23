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vivo於中國推出iQOO Z7系列手機 同步推出首發聯發科天璣6020處理器新機

聯合新聞網／ 楊又肇
▲iQOO Z7
▲iQOO Z7

vivo在中國市場宣布推出新款中階手機iQOO Z7、iQOO Z7x，以及入門款手機iQOO Z7i，其中更在iQOO Z7導入120W有線快充功能。

iQOO Z7與iQOO Z7x均採用6.64吋、Full HD+解析度與144Hz畫面更新率設計的LCD螢幕，但前者採用Qualcomm Snapdragon 782G處理器，後者則採用Snapdragon 695處理器，最高均可配置12GB記憶體與256GB儲存容量。

而iQOO Z7採用6400萬畫素、三星ISOCELL GW3感光元件設計的光學防震廣角鏡頭，搭配200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則採1600萬畫素規格，並且具備NFC、紅外線遙控器等設計，電池容量則採5000mAh，支援120W有線快充。

至於iQOO Z7x則採用5000萬畫素、三星ISOCELL JN1感光元件設計的廣角鏡頭，同樣搭配200萬畫素景深鏡頭，但視訊鏡頭僅採800萬畫素規格，電池容量則是6000mAh，支援80W有線快充。

▲iQOO Z7x
▲iQOO Z7x

在iQOO Z7i部分，則是採用6.51吋、HD+解析度與60Hz畫面更新率設計的LCD螢幕，以及聯發科首款天璣6000系列處理器—天璣6020，本身搭載1600萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與500萬畫素視訊鏡頭，另外採用5000mAh電池電量與15W有線快充設計。

▲iQOO Z7i
▲iQOO Z7i

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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