OPPO新旗艦手機Find X6系列登場系列 強化相機拍攝表現、新增睡眠分析功能

OPPO宣布推出新一代旗艦手機Find X6系列，其中包含再次提升影像拍攝表現的Find X6與Find X6 Pro，而先前在國際市場推出的OnePlus Pad，則是改以OPPO Pad 2名稱在中國市場銷售。

Find X6與Find X6 Pro均配置玻璃後蓋設計，外觀與過往推出設計明顯不同，前者採6.74吋、2772 x 1240解析度，並且支援120Hz畫面更新率與1450nits峰值亮度設計的AMOLED面板，處理器為離發科天璣9200，後者則採用6.82吋、3168 x 1440解析度，以及120Hz畫面更新率與2500nits峰值亮度設計的AMOLED面板，而處理器則採Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2規格。

而Find X6對應IP64等級防水防塵，搭載4800mAh電池電量與80W有線快充，Find X6 Pro則採用IP68等級防水防塵，具備5000mAh電池電量，以及100W有線快充與50W無線快充。

相機方面，兩款手機都在主相機長焦鏡頭採用1/1.56吋、5000萬畫素規格的Sony IMX890感光元件，並且採懸浮棱鏡防震系統，讓夜間拍攝效果維持穩定，本身則配置f/2.6光圈與最近25公分拍攝距離設計，最遠則可對應6倍混合變焦。而兩款手機的視訊鏡頭，都是以RGBW排列的3200萬畫素、Sony IMX709感光元件設計。

廣角鏡頭部分，Find X6採Sony IMX890感光元件與f/1.8光圈設計，超廣角鏡頭則採用三星ISOCELL JN1感光元件，Find X6 Pro則採1吋設計的Sony IMX989感光元件與f/1.8光圈設計，超廣角鏡頭採用Sony IMX890感光元件，並且採用等效15mm的自由曲面鏡片設計，藉此降低超廣角拍攝變形情況。

不意外地，Find X6與Find X6 Pro都採用OPPO自研MariSilicon X影像晶片，並且加入全新哈蘇 (Hasselblad)浮水印，以及哈蘇經典鏡頭XCD 30mm與XCD 80mm模擬效果，並且改良專業模式操作體驗。

新機加入睡眠品質監測功能，使用者僅需將手機放在枕頭旁邊，即可透過手機內建感測元件分析睡眠時的身體翻動、打呼情況，藉此判斷睡眠品質。此外也透過業界首款雙振膜主動式通話隱私保護技術設計，標榜能透過逆向聲場避免通話內容被旁人聽見。

Find X6將從即日起開放中國市場預購，Find X6預計從人民幣4499元起跳，Find X6 Pro建議售價則從人民幣5999元起跳。至於此次在中國市場以OPPO Pad 2名稱銷售的OnePlus Pad，建議售價則從人民幣2999元起跳，另外也同步推出支援49dB主動降噪的Enco Free 3真無線耳機，建議售價為人民幣499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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