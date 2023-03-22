他iPhone忘記關閉「這一功能」慘被盜刷28萬！竊賊免解鎖就可輕鬆偷
蘋果（Apple）iPhone不用解鎖也被盜刷卡消費嗎？一名美國網友分享自己出遊時，車窗遭到擊破後，錢包和手機被竊賊偷竊，並遭盜刷消費了9200美金（約28萬元新台幣），僅因為它的iPhone沒有關閉鎖定時「用訊息回覆」的功能，讓系統誤以為是持卡者本人刷卡而發生悲劇。
一名網友19日在Reddit上分享，自己前幾天在洛杉磯衝浪時，車子被竊賊破壞，自己總共被偷走了一台iPhone 13 Pro以及MagSafe相關產品等，上面有他的身分證與信用卡，竊賊接著拿去Apple商店消費，並成功盜刷了9200美金（約28萬元新台幣）。
而為什麼竊賊可以成功盜刷？原PO沉痛的表示，因為iPhone預設使用者可以在鎖定時「以簡訊回覆（Reply with Message）」，而在美國刷卡時，可以使用這項功能回覆「1」來確認付費，進而導致竊賊盜刷成功，因此呼籲所有網友務必關閉這個預設功能。
而要如何關閉這項功能，以避免類似事件發生呢？可以參考以下步驟：
設定 → Face ID與密碼 → 關閉「用訊息回覆（Reply with Message）」
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