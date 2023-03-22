iPhone 15 Pro像iPod！設計圖曝光、不再用「上下撥動」靜音鍵 網大讚

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Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) 2023年3月20日

蘋果（Apple）預計在今（2023）年推出iPhone 15 Pro系列不斷在設計上出現新傳聞。最新的消息顯示，iPhone 15 Pro系列將在音量鍵和靜音鍵出現重大改變，音量鍵改為一長條狀，而靜音鍵則從手動撥動的方式改為按鍵式，一改過去iPhone的傳統。

iPhone 15 Pro系列的側邊按鍵將有重大變革，音量鍵與靜音鍵都將出現改變。翻攝ShrimpApplePro

根據「ShrimpApplePro」分享，最新洩漏的CAD設計圖顯示，今年將推出的iPhone 15 Pro系列在機身的按鍵設計上將有重大變革。影片顯示iPhone 15 Pro系列的音量鍵將不再是現在的兩個分開的增加、減少音量按鍵，而是成為一直條的按鍵。

而在靜音鍵的部分，似乎也將從上下撥動的方式改為「按壓」的方式，在按鍵的形態上與過去完全不同，一改從2007年初代以來的靜音鍵設計思維，果粉們可能需要花時間習慣這個新設計。

本次外流的CAD設計圖中，除了以上的資訊之外，也透露出新設計將有更窄的螢幕邊框，在設計上也將有更圓潤的線條，充電插孔也將改為USB-C（Type-C），新機體的整體設計感讓網友大讚「很有iPod的感覺」。

外流的CAD設計圖中，也透露iPhone 15 Pro將有更窄的螢幕邊框，在設計上也將有更圓潤的線條。翻攝ShrimpApplePro

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