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三星中階機齊發！Galaxy A34、A54與M14 最便宜7千有找

聯合新聞網／ 楊又肇

三星Samsung）行動通訊事業部總經理陳啟蒙日前受訪時表示，今年在台引進機種都會是5G連網規格，而今日 (3/20)在台宣布推出的三款定位中階機種Galaxy A34 5G、Galaxy A54 5G，以及Galaxy M14 5G便呼應此市場策略調整。

Galaxy A54 5G與Galaxy A34 5G主打高畫素拍攝表現，分別在主相機搭載4800萬畫素與5000萬畫素規格廣角鏡頭，更支援光學防震設計，而Galaxy A54 5G更標榜夜間街頭拍攝效果，兩款手機均支援120Hz畫面更新率與IP67等級防水認證。

Galaxy M14 5G則標榜搭載6000mAh電池電量的高性價比設計，並且支援25W快速充電，本身也搭載5000萬畫素主相機廣角鏡頭，並且配置支援90Hz畫面更新率的6.6吋螢幕。

此次三款手機主要鎖定價位在新台幣4999元至19999元區間市場，在Galaxy A54 5G分別推出黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、白玉玻玻4款配色，提供6GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為新台幣13990元、15990元。

而Galaxy A34 5G則提供黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、銀河玻玻4款配色，提供6GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+128GB儲存容量兩種規格，建議售價分別為新台幣11990元、12990元，6GB記憶體+128GB儲存容量規格版本預計在3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，8GB記憶體+128GB儲存容量版本則預計在4月中下旬到貨。

至於Galaxy M14 5G將提供星燦銀、冰雪藍、闇夜藍3種顏色，僅提供4GB記憶體+64GB儲存容量單一規格，建議售價為新台幣6490元，預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

另外，從即日起至5月31日前，購買Galaxy A54 5G、Galaxy A34 5G，以及Galaxy M14 5G，即加贈25W快充旅充頭Type-C，而購買Galaxy A54 5G、Galaxy A34 5G則將額外加贈YouTube Premium免費試用2個月、Microsoft 365基本版+OneDrive 100GB免費試用6個月，更有機會獲得Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋新台幣100元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Samsung 三星 GALAXY

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