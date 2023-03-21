安卓「靠外援」算輸？他指蘋果iOS原生系統太優秀 擁護者開戰：沒那麼神

iOS與安卓（Android）兩大系統各有擁護者，但一名網友相比較後認為「蘋果的原生內建系統較完整」，反觀安卓則需「靠第三方程式外援」，整體感覺下來是蘋果支援度比安卓還高，未料此言引起兩派網友論戰。

原PO在PTT發文提及蘋果原生內建的快捷鍵功能，類似巨集「把一連串動作寫在按鍵內」，但反觀安卓（Android）則沒有原生內建、要用APP來達成，甚至有些功能必須root（安卓品牌為達保護目的會對系統設定權限，而進行「root」動作則可打破系統權限，讓用戶自行掌控手機最高權限）。

相較兩者的操作模式後，他認為「蘋果可以達成的事比較多」，更有蘋果支援度比安卓高的感覺，他好奇地詢問廣大網友是否也有同感？

貼文釣出許多內行網友，留言表示「這一塊iOS可調節性比安卓高多了，不是同一個檔次」、「三星下放routines是正確的選擇」、「也沒有神不神，不過就是用交互介面簡化寫code的過程」。

但也有人直言「反過來想，你也只能用蘋果有給的（權限），蘋果不給就無緣，安卓即使不root，只裝第三方APP就能搞定的還是遠比蘋果多」、「捷徑的優勢是iPhone受眾廣大到一堆文章在介紹捷徑怎麼用，下載別人的腳本就覺得捷徑萬能，這是不是誤會什麼了？」

在蘋果與安卓擁護者之間的討論中其實不少見這類主題，原PO提到的「蘋果內建系統較完整」其實與蘋果系統建立較封閉是同一個道理，因此蘋果用戶經常是「蘋果給什麼就用什麼」，反觀安卓系統則提供較高自由度與可調整彈性高，所以靠第三方程式支援便可提供更人性化的服務。

udn討論區