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「被知道電話號碼就GG」逾20款手機恐被駭客攻擊 三星、Google慘中鏢

聯合新聞網／ 綜合報導
逾20款安卓手機出現安全漏洞。示意圖／ingimage
逾20款安卓手機出現安全漏洞。示意圖／ingimage

資安團隊Google Project Zero公布三星在2022年底至2023年初生產的Exynos數據晶片，出現18個零時差漏洞，由於三星、Vivo和Google Pixel等部分機型採用該晶片，受影響安卓手機恐逾20款以上。

在18個零時差漏洞中，其中有4個漏洞特別嚴重，駭客根本無需與用戶互動，只需得知對方電話號碼，即可從遠端發動攻擊。

Google Project Zero警示受影響的安卓機型包含知名暢銷款，如三星（Samsung）的A22、A53等系列機型和Google Pixel 6、7系列及Vivo機種等；恐遭受波及設備名單如下：

三星

S22、M33、M13、M12、A71、A53、A33、A21s、A13、A12和A04系列

Google

Pixel 6、7系列及6a

vivo

S16、S15、S6、X70、X60、X30系列

任何使用Exynos Auto T5123晶片組的車輛

由於各廠商安全修復時程不盡然同步，因此對於可能受影響用戶，Google Project Zero建議可以先關閉設備WiFi通話和VoLTE兩功能，並鼓勵用戶盡快更新設備版本，以確保系統運作是已修復安全漏洞的最新版本。

對於被點名使用具安全疑慮的晶片，三星對此回應接獲通報後已針對漏洞問題提出修復版本供用戶更新設備，目前相關問題已解決；Google早先也公告在Pixel手機的3月安全更新中陸續修復安全漏洞。

Google 三星 Pixel vivo 駭客 晶片

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