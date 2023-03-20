手遊商機無限⋯為何三星不出電競手機？內行揭1市場關鍵：幹嘛自找麻煩？
手遊市場商機無限，各大廠也相繼推出相適應規格的電競手機滿足硬體需求，但有網友就好奇安卓大廠三星（Samsung）為何不出電競手機？疑問拋出後有內行人分析市場狀況，直言「沒必要！」
這名網友在PTT發問「為什麼三星不出電競手機？」他認為電競手機主要的性能要求是」處理器夠快、散熱要好，其他的可以能省則省」，而手機製作最高成本的就是鏡頭，「所以把鏡頭砍一砍，砍到低階水平，就能打造專門打手遊的CP值機，應該也有市場吧？」
對於原PO的提議，許多手遊玩家聽了紛紛直搖頭，直言最大問題在於各品牌在市場競爭主攻的項目早已定位，「ROG主打這塊市場，三星沒必要加入競爭吧」、「機海策略早已切割戰完各價位帶，做了沒得塞」、「這對三星來說只是蠅頭小利，搞不好還賠錢，去自找麻煩幹嘛？」
更有內行人直言「安卓市場的殘酷，價位就是1萬~1萬5最多人消費」、「你以為全世界多少人在手機玩大型遊戲？」、「均衡才是一般人需要的，搞特化就注定沒那麼多人買」、「跟小手機一樣需求偏門，只會叫好不叫座」、「老實說正常手機玩遊戲都很夠了 ，誰需要專門買電競手機？」
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