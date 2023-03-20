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免到蘋果官網比價！iPhone 14系列限時優惠 這款直降6110元

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
平價版iPhone 14、iPhone 14 Plus本月推出新色黃色，也有加入限時優惠行列。（翻攝自蘋果官網）
平價版iPhone 14、iPhone 14 Plus本月推出新色黃色，也有加入限時優惠行列。（翻攝自蘋果官網）

愈晚買愈有機會等到蘋果Apple）新機特價！知名手機業者推出iPhone 14系列期間限定優惠，其中以iPhone 14的512GB版本降價幅度最大，高達6千元，若還在猶豫要買今年的iPhone 15還是剛推出半年的iPhone 14，這時候先換iPhone 14系列就對了。

即起至3月26日止，傑昇通信推出iPhone 14系列限時優惠，以iPhone 14的512GB版本降價幅度最大，高達6110元。（傑昇通信提供）
即起至3月26日止，傑昇通信推出iPhone 14系列限時優惠，以iPhone 14的512GB版本降價幅度最大，高達6110元。（傑昇通信提供）

這次不用再透過蘋果官網購買原價的iPhone 14系列，知名手機業者傑昇通信即起至3月26日止，推出iPhone 14系列期間限定優惠，平價版6.1吋iPhone 14的512GB版本官網定價為3萬8400元，特價3萬2290元，直降6110元，6.7吋的iPhone 14 Plus 256GB版本也便宜了4710元，只要3萬690元，加上iPhone 14與iPhone 14 Plus本月推出新色黃色，這時正好是入手時機。

較可惜的是，旗艦款大尺寸的iPhone 14 Pro Max未納入優惠行列，不過iPhone 14 Pro 128GB版本也從3萬4900元降價至3萬1190元，便宜了3710元。若有預算考量，舊款iPhone 13 128GB也降價了4210元，2萬690元就能買到還不錯的蘋果手機。

較可惜的是，旗艦款大尺寸的iPhone 14 Pro Max未納入優惠行列，不過iPhone 14 Pro 128GB版本也從3萬4900元降價至3萬1190元，便宜了3710元。（翻攝自蘋果官網）
較可惜的是，旗艦款大尺寸的iPhone 14 Pro Max未納入優惠行列，不過iPhone 14 Pro 128GB版本也從3萬4900元降價至3萬1190元，便宜了3710元。（翻攝自蘋果官網）

除了手機之外，Apple Watch 8（45mm錶殼）也祭出特價，原為1萬3900元，現特價1萬2790元，便宜了1100元；推出滿1年的iPad Air 5 256GB Wi-Fi版也直降2510元，相當划算。

Apple Watch 8（45mm錶殼）也祭出特價，原為1萬3900元，現特價1萬2790元，便宜了1100元。（翻攝自蘋果官網）
Apple Watch 8（45mm錶殼）也祭出特價，原為1萬3900元，現特價1萬2790元，便宜了1100元。（翻攝自蘋果官網）

已推出一年的iPad Air 5，256GB Wi-Fi版也直降2510元，相當划算。（傑昇通信提供）
已推出一年的iPad Air 5，256GB Wi-Fi版也直降2510元，相當划算。（傑昇通信提供）

iPhone 14 蘋果 Apple Apple Watch 8 iPad Air

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