假日來買便宜手機！蘋果iPhone 14 Pro Max直降4410元 華碩、三星這款降價萬元
假日除了要出遊，還要來撿便宜！知名手機業者繼續推出期間限定手機優惠，這次蘋果（Apple）大尺寸旗艦手機終於祭出「甜甜價」，降價了4410元；自拍旗艦手機vivo V23e也打了56折，相當划算。
知名手機業者傑昇通信即起至3月19日止推出指定手機優惠，到全台傑昇通信門市購買iPhone 14（256GB）下殺3萬有找，只要2萬7390元，等於折扣了4010元，大尺寸旗艦手機iPhone 14 Pro Max（256GB）也難得降價了4410元，原價4萬2400元，現在只要3萬7990元，值得入手。
安卓手機部份，「小手專用」、5.9吋螢幕IP68防塵防水等級的華碩（ASUS）ZenFone 8（12GB／256GB）打58折，降價萬元只要1萬3990元；前相機有4400萬畫素的自拍旗艦vivo V23e也祭出56折優惠，只要7790元；Goole Pixel 7（8GB／256GB）也有4000元折扣。
三星（Samsung）今年新機連發，但若預算有限，入手上一代的手機也是好選擇！「舊代機皇」Galaxy S22 Ultra（12GB／512GB）直接便宜1萬1910元，只要用2萬9990元就可購買到5鏡頭配置、1億800萬像素鏡頭的旗艦機；另外Galaxy A53（8GB/256GB）也萬元有找，只要9690元就能買到旗艦規格的中階手機。
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