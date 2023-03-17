Google Pixel系列官網大降價…6 pro直接對折、7 pro也變便宜！ 網驚好心動 但要注意「這件事」

Google Pixel系列官網大降價！現在至官網可以發現許多手機已經打折，Pixel 6系列除pro之外幾乎全部「打對折」且萬元有找，最新款的7與7pro系列也有千元折扣。目前釋出的降價資訊如下：

★Pixel 7 pro

原價26990元／特價24291元／便宜2699元

★Pixel 7

原價18990元／特價17091元／便宜1899元

★Pixel 6 pro

原價26990元／特價13495元／便宜13945元

★Pixel 6

原價18990元／特價9495元／便宜9495元

★Pixel 6a

原價13990元／特價9990元／便宜4000元

儘管降價超佛心，但許多PTT網友仍留言認為Pixel 6系列的處理器堪憂，紛紛表示「三星製程pass」、「別買pixel 6 超爛」、「三星的不大行，等用台G（台積電）的在入手」、「前用戶真心建議不要買」，也有網友語重心長地警告道「會殺到五折一定有他的原因」。

但也有不同觀點的網友表示「一輩子需要用一次Pixel的手機」、「pro可以啦，沒這麼不堪，我6都用爽爽了」、「我手上Pixel 6沒玩遊戲，沒什麼問題，出去一整天都有一直滑手機也不用急著充電，也沒有感覺會熱」。

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