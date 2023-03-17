「比三星便宜！」Google摺疊機來了？價格、時間、顏色曝光很超值

Google要推出摺疊機了？根據知情人士透露，Google將發布「Pixel 7a」及「Pixel Fold」的新機資訊，兩款手機的發布日期預計在6月份，售價也與市場預期相當，顏色也將主打黑灰色的「Carbon」（直譯為「碳」）與白色的「Porcelain」（直譯為「瓷」）。

根據《9to5Google》中透露，從被外流的零售清單中顯示，Google將於今年6月中旬推出Pixel的摺疊機。這些清單還特別稱該產品為「Google Pixel Fold」，名為「Pixel 7a」和「Pixel Buds A」系列的新機也將於同時推出。

Pixel Fold將有兩種顏色選擇，分別是黑灰色的「Carbon」和白色的「Porcelain」，配備256GB或512GB容量，亦有消息指出512GB版本僅限「Carbon」配色。而Pixel Fold的內部元件預計將會更為耐用，因為該裝置將使用於去年Pixel 7和Pixel 7 Pro上發現的Tensor G2 芯片。Pixel Fold的價格也將落在1,300到1,500美元之間（約為新台幣3萬9700到4萬5800元之間），比三星（Samsung）的Galaxy摺疊機系列便宜得多。

Pixel 7a則為中階、平價機種，配備128GB容量，並提供「Carbon」、「Cotton」、「Arctic Blue」等顏色選擇。據消息人士透露，其售價將在450至500美元之間（約為新台幣1萬3700至1萬5200元之間），延續了價格實惠的特色。

《9to5Google》也指出，Pixel 7a和Pixel Fold可能於在今年6月中旬發售，但有不同人士聲稱7a至少要到7月（Q3）才會在全球市場推出，這可能意味著Google可能會先在美國和其他選擇的市場推出這款產品，然後再擴展到其他市場。

udn討論區