快訊

經典賽／張育成登大聯盟官網 紅襪教頭：他強壯了許多

陸委會宣布3月25日起開放小三通中轉 國人、陸配皆可搭

李全教挨轟黑金退出了 國民黨選策會增聘謝龍介、蘇清泉

電池只要換過健康度就狂掉？ 內行人點破「果粉邏輯bug」：看1數值才準

聯合新聞網／ 綜合報導
有果粉質疑換過iPhone原廠電池後，新電池健康度迅速下跌。 示意圖／ingimage
有果粉質疑換過iPhone原廠電池後，新電池健康度迅速下跌。 示意圖／ingimage

每每更新手機零件或換電池後，用戶們總是幾家歡樂幾家愁，更新後或許能讓手機性能得到提升，但似乎也有人感覺花了大錢卻升級無感；近日一名iPhone 8用戶就質疑「換完電池後健康度掉很快」，新換的原廠電池才用短短半年「健康度僅剩94%」，貼文一出引來內行人留言表示問題不在電池，而是手機本身。

這名網友在PTT發問「換完電池健康度掉很快？」他表示他的iPhone 8舊電池用了3年多，撐到健康度剩下84%才去更換，但明明使用習慣都和以前一樣，自從去年將iPhone 8更換原廠電池後，到現在才半年多，電池健康度卻一下掉到剩94%」。

除此之外，他以前也有發現原廠電池用了快1年，電池健康度還會剩下至少99%，直到第二年開始才掉比較快，「結果現在換完電池才半年就已經只剩下94%，是因為換過新電池後，健康度掉比較快嗎？」

貼文曝光後，有網友留言提到「聽說出廠安裝的電池比較好」、「iOS是相同版本嗎？（都市傳說：新版的耗電）」、「可能系統版本也有關係，新手機通常一開始都不太會掉健康」、「iPhone 8都什麼年代了…」、「我公務機iPhone 8停在iOS 12.4.1是正確的！」

不過，有過來人指出「應該要看循環次數，%數只是『快樂錶』，不一定準確」，也有人認為可能與電池本身無關，主要問題出在手機老化可能性較高，「機板老化、漏電之類的吧，所以我現在保Apple Care+都是換背面系統，除了鏡頭前玻璃，其他全換」、「感覺手機主機板老化或漏電的可能性較高」、「只換電池，老硬體配新的APP吃掉一堆資源能不吃電嗎？」、「可能系統也有關係，新手機通常一開始都不太會掉健康度，等到下一代出之後，更新完iOS就開始狂掉」。

依照蘋果官網說明，iPhone電池在正常情況下運作時，經測試可完整充電循環500次後的蓄電量可維持原容量80%。何為充電循環？由於蘋果使用利用充電循環運作的鋰離子電池，當你正常使用消耗相當於100%的蓄電量，就完成一次充電循環；舉例來說，某天你使用75%電池蓄電量，整夜充飽電後，隔日再消耗25%電力，總共放電達100%，這兩日的用電量才累積成一次充電循環。

PTT iPhone Apple 蘋果 iOS 老化 APP

延伸閱讀

蘋果AR/VR頭戴裝置終於見到「實體」！內部零件圖外洩 傳6月亮相

他靠4動作揪三星月球照是「P過的假圖」？網掀戰真偽、官方回應了

你的蘋果iPhone舊換新後跑去哪了？直擊4步驟創造「高價值二手貨」

被GPT-4搶盡風頭？陸版ChatGPT「百度文心」將發布 內部對話疑外流「出包要全員頂上」

相關新聞

他靠4動作揪三星月球照是「P過的假圖」？網掀戰真偽、官方回應了

三星（Samsung）從Galaxy S20 Ultra起就能拍攝出「清晰月亮照片」，並將該技術成為手機賣點，不過有國外網友利用一方法，質疑三星所拍出來的月亮「根本是假的」，對此三星官方也做出回應，消息回到台灣也引起熱議。

電池只要換過健康度就狂掉？ 內行人點破「果粉邏輯bug」：看1數值才準

每每更新手機零件或換電池後，用戶們總是幾家歡樂幾家愁，更新後或許能讓手機性能得到提升，但似乎也有人感覺花了大錢卻升級無感；近日一名iPhone 8用戶就質疑「換完電池後健康度掉很快」...

你的蘋果iPhone舊換新後跑去哪了？直擊4步驟創造「高價值二手貨」

把蘋果（Apple）的iPhone拿去舊換新（Trade In）後，這些舊款手機跑去哪了呢？外媒曝光蘋果一系列的操作流程，透過4步驟讓外界知道，蘋果「舊換新」的賺錢祕訣。

分析師估iPhone 15 Pro漲價！連六代凍漲後撐不住了

市場預期蘋果公司今年秋季將推出最新旗艦手機iPhone 15系列，香港海通國際證券電子研究主管蒲得宇15日發布研究報告，...

這設定讓電池續航力爆炸？苦主從iPhone 11直上14 Pro「遇1慘況」害他下場GG了

手機電池「續航力下降」是用戶們心中永遠的痛，一名iPhone 14 Pro用戶抱怨自從升級後就發生許多問題，最近一次更發生「睡前100%、起床關機」的耗電慘況...

就怕間諜與漏洞 印度擬要求手機可移除預裝app

印度計劃強迫智慧手機製造商允許移除預先安裝的應用程式（app），並依據提案中的新安全規定來強制篩檢主要的作業系統更新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦