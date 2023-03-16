他靠4動作揪三星月球照是「P過的假圖」？網掀戰真偽、官方回應了

三星（Samsung）從Galaxy S20 Ultra起就能拍攝出「清晰月亮照片」，並將該技術成為手機賣點，不過有國外網友利用一方法，質疑三星所拍出來的月亮「根本是假的」，對此三星官方也做出回應，消息回到台灣也引起熱議。

一名網友在Reddit論壇表示，他從Galaxy S20 Ultra就懷疑月球照片的真實性，「因為它們看起來幾乎太完美了」，也明白照片不是「百分百捏造」，但認為不是完全真實的，因此利用一些方法「破解」三星的招式：

他做4動作質疑三星月球照 1.先在網路上下載高解晰度的月球照片。 2.將該照片縮小至170 x 170像素並用高斯模糊（Gaussian blur）功能，意味著月球上的所有細節都被消除且無法再恢復。 3.把縮小後的圖片放至在螢幕上並用全螢幕檢視，移到房間後將燈光全滅，模擬月亮發光模樣後用三星拍照。 4.得到一張「月球照片」。

國外一名網友在網路上抓了月球清晰照片後刻意縮小模糊處理，再用三星手機拍照該圖片，得到清楚的「月球照」，引起討論。（翻攝自reddit）

最後的呈現讓他相當訝異，認為三星在該張圖片「沒有細節」的地方添加了細節，一般來說，若用其他手機，對準該模糊照片拍攝，應會得出一張「模糊照片」，而非是一個較為清楚的月球照片，因此他認為「三星的月亮」是假的，引起熱議。

該名國外網友表示，一般手機拍攝的模糊照片，最後成像應該也是模糊照片，而三星卻將該張「沒有細節」的照片加入細節，最後變成「月球照」，讓他質疑造假。（翻攝自reddit）

三星官方向外媒回應：三星致力在任何條件下提供優質照片體驗，提到用戶拍攝月球照片時，會利用AI場景優化技術得知正在拍攝月亮，會透過數據學習，會拍攝多張照片將其合成，並利用AI增強圖像品質和色彩細節，呈現出月球照片，絕對不是拿其他照片替代原先的圖像，也告知用戶可以關掉「場景優化器」，避免自動增強圖像的效果和品質。

該名網友一樣利用PhotoShop將原本月球照片弄模糊並疊在一起，透過三星手機拍照後還是出現月球照。（翻攝自reddit）

該名網友一樣利用PhotoShop將原本月球照片弄模糊並疊在一起，透過三星手機拍照後還是出現月球照。（翻攝自reddit）

該文引起網友熱議，網友認為加強細節確實要「看到細節」，不過以原Po為例，「對照圖本身是糊到無法辨識了，你如果有能力讓圖變月亮，除了P圖外沒有其它可能。」、「P的就是P的還運算」、「偵測到假的就不應該開啟月亮（模式）P圖了」。也有網友緩頰認為，原本的月亮照也不算假照片，「他只是把月亮的圖變模糊而已」、「大驚小怪，哪個月亮不是這樣拍出來的，就月亮版的美肌模式吧。」

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