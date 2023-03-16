你的蘋果iPhone舊換新後跑去哪了？直擊4步驟創造「高價值二手貨」

把蘋果（Apple）的iPhone拿去舊換新（Trade In）後，這些舊款手機跑去哪了呢？外媒曝光蘋果一系列的操作流程，透過4步驟讓外界知道，蘋果「舊換新」的賺錢祕訣。

《9to5mac》引述《華爾街日報》報導，該報記者前進美國蘋果回收合作夥伴USMP（US Mobile Phones）的倉庫。據USMP表示，去（2022）年處理超過250萬台的舊換新設備，大部分都是iPhone，而該報記者在參觀過程中，正好有3000部需要舊換新的iPhone等待處理，這些iPhone的處理過程需要進行4個步驟：

★iPhone舊換新處理4步驟 資料清除（格式化）→清潔→（產品）分級→備料或裝盒

業者也表示，iPhone舊換新後的轉售利潤相當可觀。（翻攝自《華爾街日報》YouTube）

他們提到，舊換新的iPhone，有3分之2的數量會經過格式化和清潔之後賣給批發商，大部分都是海外批發商為主；剩下的3分之1則是會給姊妹公司Back in the Box，一樣透過清潔和翻新方式出售給亞馬遜（Amazon）或二手手機市場店家。

USMP以iPhone 11二手價為例，原本舊換新價格為200美元（約台幣6129元），轉售價格為350美元（約台幣1萬726元），認為扣掉成本之後，業者利潤相當可觀，也意味著iPhone二手市場上真的「有價值」。

蘋果舊換新也開放iPhone 13系列。圖為iPhone 13 Pro。（翻攝自蘋果官網）

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