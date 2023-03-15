這設定讓電池續航力爆炸？苦主從iPhone 11直上14 Pro「遇1慘況」害他下場GG了
手機電池「續航力下降」是用戶們心中永遠的痛，一名iPhone 14 Pro用戶抱怨自從升級後就發生許多問題，最近一次更發生「睡前100%、起床關機」的耗電慘況；未料，貼文引來許多網友歪樓要他先做一件事。
這名網友從iPhone 11升級至iPhone 14 Pro後卻一連發生APP閃退、網頁定格、耗電速度快等異狀，一堆問題接踵而來讓他困擾不已。
最終他在耗電問題上遇見大難關，「手機在睡前大約凌晨一點電量為97%，至早上6點手機卻已經沒電關機了！」超誇張耗電異常問題令他傻眼，他也因為手機鬧鐘沒響害得他上班遲到。
原PO事後仔細觀察手機電池狀況，意外發現iOS系統顯示他的手機APP電池用量當中的「暴露通知」在當天凌晨3點至4點之間耗電率高達100%，這才驚覺「就是這個暴露通知在吃我手機的電⋯」，目前原PO先把「台灣社交距離APP」刪除並停用暴露通知，但此舉是否有效應對耗電異常問題仍不得而知。
求助文曝光後，網友們紛紛留言表示同情，有人就回應「就算我有開暴露通知也沒那麼耗電」、「我iPhone 12 Pro也發生過⋯睡前電量100%、起床直接0%連鬧鐘都沒響，但還好生理時鐘都會自己醒來，嚇死！」
留言區風向最後意外歪樓，不少人建議原PO換拿三星手機，「我用剛買的S23 Ultra 512G沒有這個問題欸，給你參考」、「note 10+買到至今沒發生過供參考，睡覺前如果100%醒來還有98-99%以上，之前也是有下載那個疫情APP的」。其中，也有人認為「自iPhone 11後續每一代都愈來愈耗電了」，這則留言引來內行人回應，他直言或許是因為iPhone 11主打續航力，才導致「耗電」感覺愈來愈明顯。
科技媒體《iDROP》日前也整理5招防止電池加速老化、延長壽命的充電技巧：
一、使用原廠或原廠認證的充電器與充電線
二、使用「最佳化電池」充電
三、避免在極端溫度狀況下充電
四、避免邊使用手機邊充電
五、避免讓手機電量觸底
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