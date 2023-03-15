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果粉開箱蘋果iPhone 14黃色實機！網友笑喊「螢光咖哩黃」可配魯肉飯

聯合新聞網／ 綜合報導
Apple推出iPhone 14、iPhone 14 Plus新顏色「黃色」，引發網友討論。翻攝Apple官網
Apple推出iPhone 14、iPhone 14 Plus新顏色「黃色」，引發網友討論。翻攝Apple官網

蘋果Apple）推出iPhone 14、iPhone 14 Plus的新色「黃色」，此顏色也被果粉暱稱為「香蕉黃」，而近日有網友拿到新機後，發現與官網有一些落差，甚至有網友笑稱根本是「螢光咖哩黃」。

蘋果7日宣布將推出全新黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus，並於昨（14）日開賣，蘋果想用亮麗奪目的黃色博得果粉們的喜愛，在推出前讓許多果粉相當期待，甚至也已被暱稱為「香蕉黃」。

一名網友日前在PTT的iOS版發文開箱新的「黃色」機，原PO表示，實機的感覺「蠻像iPhone XR或iPhone 11那種黃」，相較之下「官網照片顏色感覺調太亮」。

iPhone 14黃色實機開箱。圖片翻攝PTT
iPhone 14黃色實機開箱。圖片翻攝PTT

許多網友看見實機照後，笑稱根本是「螢光咖哩黃」、「薑黃」，還有人笑稱「可以配滷肉飯嗎？」。喜歡該顏色的網友表示「實機意外好看欸」、「皮卡丘黃，我覺得蠻好看的啊」、「螢光黃，亮的很暴力，我喜歡」，持不同觀點的網友認為「每個人喜好不同，這顏色我不行XD」、「看完這幾張照片我已經視覺疲勞」、「這支手機很像吃了B群…」。

蘋果 iPhone 14 Apple 手機

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