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蘋果3奈米A17晶片一次「擠爆牙膏」！安卓見超狂數據集體絕望了

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了

蘋果A17仿生晶片的性能數據終於曝光了！這款新一代晶片可能搭載了6核CPU，擁有兩個性能核心和四個專注於電源效率的核心，而GPU的核心數量則仍不得而知。新一代蘋果A17仿生晶片性能首曝光，單核性能超越前輩高達59%。

3奈米A17早期性能數據

根據YouTuber@Max Tech分享的Geekbench 6跑分數據顯示，A17仿生晶片在單核性能方面達到了3986分，多核性能達到了8841分，比目前Geekbench收錄的iPhone 14 Pro單核性能提升59.2%，多核性能提升40%。相當可觀！

據悉，A17仿生晶片可能會應用於兩款高端的Pro系列機型：iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max（或Ultra）。然而，由於成本大幅上漲，新款iPhone的售價也可能會相應調整。

值得注意的是，A17仿生晶片的單核性能超越了前輩，這意味著A17仿生的處理速度將更加迅速，使用起來會更加流暢。而且，據報導，A17仿生還擁有出色的電池續航表現，這將成為新款iPhone的一大優勢。

總的來說，新一代的A17仿生晶片在性能和電池壽命方面都有了顯著的提升，將為新款iPhone的使用體驗帶來更多的驚喜。我們期待著蘋果在未來的產品中採用這一新一代晶片，為用戶帶來更加出色的產品體驗。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

晶片 蘋果 iPhone 15 Apple

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