蘋果又耍這招…果粉不買單了？iPhone 14黃色未開賣就「直降2千6」

iPhone 14系列新機自去（2022）年9月上市，但由於平價版iPhone 14升級幅度不大，造成銷售成果不如預期。日前蘋果官方無預期為平價版iPhone 14新增上架黃色款，但在還未正式開賣前就傳出中國大陸「降價求售」。

中國大陸蘋果官網上架iPhone 14黃色款售價5,999人民幣（約台幣26,600元），但從其他通路已可見網站銷售價格低於官網價格，以京東網購平台觀察可見，黃色iPhone 14以5,399人民幣出售（約台幣23,990元），降幅高達600人民幣（約台幣2,660元）；此外，若再加上促銷活動更可以再折價200人民幣（約台幣890元）。

蘋果過去曾以「換色」策略刺激買氣，如2020年推出iPhone 12時最初只有黑、藍、綠、紅和白5色，但2021年又再推出紫色款，iPhone 13也後繼推出綠色、松嶺青色，但此次iPhone 14再祭「換色」手段卻未見成效。 蘋果iPhone 14未開賣前就有中國大陸經銷通路「降價求售」。圖／翻攝自京東購物網站

黃色iPhone 14在中國大陸蘋果官網定價為5,999人民幣。圖／取自蘋果官網

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