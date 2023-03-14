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華為3月23日曝光新手機！旗艦級P60、可凹折手機Mate X3登場

聯合新聞網／ 楊又肇

先前否認將拆分終端業務之後，華為稍早終於宣布將於3月23日下午2點30分舉辦新款旗艦手機P60系列發表活動，同時也確定將同步推出全新螢幕可凹折手機Mate X3。

而從終端業務負責人余承東在微博分享照片，顯示P60 Pro將會提升暗光環境下的遠距拍攝能力，沒意外也會強調主相機整體拍攝表現。

不過，受限目前美國政府技術出口禁令，預期華為接下來推出的P60系列依然僅能使用4G聯網版本處理器規格，有可能就是4G聯網規格的Snapdragon 8 Gen 2處理器。

至於預計同步推出的螢幕可凹折手機Mate X3，目前暫時還沒有具體規格消息傳出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 余承東

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