蘋果iPhone 15手機殼能共用？最新模型機流出見端倪 真的都變Type-C接孔

根據日本YouTube頻道《Mac Otakara》發布的最新影片中，釋出了疑似是iPhone 15系列的模型機。從影片內容可以看到，這次手機尺寸中保護殼似乎只有14 Plus與15 Plus能夠通用；「動態島」也預計將延續到新一代全系列；除此之外，充電孔似乎也將改成USB-C（Type-C）。

日本YouTube頻道《Mac Otakara》12日發布最新的iPhone 15模型機影片，影片中疑似為最新一代iPhone的外型引發討論。從尺寸來看，iPhone 15系列的4機尺寸中，iPhone 15與iPhone 15 Pro為6.1吋，而iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max則是6.7吋。

與前代相比，iPhone 15全系列的底部設計將與前代幾乎相同，麥克風、揚聲器等位置都沒有太大差異，而新系列中的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max螢幕邊框似乎變得更窄。其中iPhone 15系列令人耳目一新的則是，全系列的充電孔似乎已從Lightning接孔改為Type-C。

這樣的新尺寸在實測後，發現iPhone 15、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將無法和iPhone 14保護殼共用，因其在音量鍵設計且主鏡頭模組位置都有改變，但iPhone 14 Plus與iPhone 15 Plus的保護殼則能夠通用。另外，此次全系列都可能換上「動態島」功能，讓該功能不再只是旗艦機種的專利。

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