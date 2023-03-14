3月蘋果電池漲價別當冤大頭！5招延長iPhone電池壽命省荷包 這1項最容易犯錯

蘋果（Apple）iPhone電池更換的價格調漲，換一次電池就要花上比過去還要多的錢，為了避免荷包失血，5招相當重要的「正確充電技巧」，可以延長iPhone的電池壽命，不讓自己多花換電池的冤枉錢。

《聯合新聞網》曾報導，蘋果官網宣布自3月1日起換電池將「全面大漲800元」後，許多果粉紛紛哀號。而根據科技媒體《iDROP》報導，有許多可以防止電池加速老化、延長壽命的充電技巧，讓使用者可以將電池續命，不用為換電池砸大把鈔票。

一、使用原廠或原廠認證的充電器與充電線

如果使用非原廠的第三方充電器與充電線，必須要有Apple官方的「MFi」（Made For iPhone）認證較有保障，許多廠商可能會為了偷工減料而導致手機充電時遭遇漏電等事故，都可能會減損手機壽命，因此應該要選擇合適的充電瓦數與安全規格，以確保維持iPhone電池的健康度。

二、使用「最佳化電池」充電

iPhone手機內有內建「最佳化電池充電」的功能，使用者可以到「設定」，點選「電池」，接著點選「電池健康度」，接著將「最佳化電池充電」打開就可以完成。這個功能將會在特定狀況下暫緩手機充電到80%以上，讓電池壽命能夠極大化。

三、避免在極端溫度狀況下充電

在極端的溫度下充電將會對iPhone電池造成傷害，因此要盡量避免在高溫或低溫的環境下充電。最適合充電的溫度在攝氏0度至35度之間，若溫度太冷或太熱都不適合，很可能會傷害電池，且面臨極端高溫時，iPhone也會跳出通知建議停止充電。

四、避免邊使用手機邊充電

雖然大家可能很常邊充電邊用手機，但其實在充電過程中會產生熱，與此同時也在使用手機的話，將會傷害電池。如果使用手機使用了更耗能的運用程式時，更可能導致高溫產生，時間一長也將傷害電池壽命。

五、避免讓手機電量觸底

應該避免讓手機處於少於10%的狀態下，因為若讓手機處在這個狀態下，幾乎等於「完全放電」，這對於鋰電池的壽命大有影響，因鋰電池的壽命計算是以0~100%為1個週期，超過5百次的週期後，電池健康度將可能降至80%，因此為了延長電池壽命，不應等到極低電量時才充電。

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