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萬年安卓粉跳槽iPhone不再當「蘋果黑粉」！他列6大優點讚翻：比想像中好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名「萬年卓粉」近日跳槽使用iPhone，使用後驚呼「比想像中好用」。圖為iPhone 14 Pro。示意圖／美聯社
一名「萬年卓粉」近日跳槽使用iPhone，使用後驚呼「比想像中好用」。圖為iPhone 14 Pro。示意圖／美聯社

一名幾乎都在使用安卓手機、自稱是「萬年安卓粉」和「果黑（蘋果黑粉）」嘗試使用iPhone後，列出了6大優點與4大缺點，甚至還表示「iPhone比想像中好用」，續航也相當不錯，不用像使用安卓時期一樣「整天揹尿袋」，引來許多網友討論。

一名網友在PTT MobileComm版以「萬年卓粉換iphone感想」為題發文，表示自己是「果黑」和「萬年安卓粉」，然而自己的三星（Samsung）手機突然用到出現綠線、近半年使用時「電量狂噴」，加上身邊的卓粉朋友也在換了iPhone 14 Pro後表示「續航很神」，因此決定試著換iPhone。在原PO使用過後，原PO整理出6大優點與4大缺點。

原PO列出iPhone 6大優點：第一點是「超強續航力」，是相當有感的大進步，也不會瘋狂發熱，一樣的使用時間，以前的安卓手機回家時已經剩40%，現在iPhone在回家後仍有83%左右電量；第二點是「整合通話」，iPhone會將手機、Line、Messenger的記錄整合，不用再特地點回原本軟體，讓工作變得便利許多；第三點為「超強效能」，幾乎可以秒開各種訊息，不像安卓手機一樣常常需要跑很久訊息才會出現，處理大量訊息時能夠更省時。

iPhone無論原廠或其他廠牌都有許多配件可以挑選。翻攝自Apple官網
iPhone無論原廠或其他廠牌都有許多配件可以挑選。翻攝自Apple官網

第四點為「備份方便」，相簿與各種資料都能一鍵備份，比想像中的還方便許多；第五點是「配件齊全」，無論缺什麼，只要是iPhone配件都很好買，不像過去安卓時期一樣相當難買；第六點則為「螢幕保護方便」，因為安卓旗艦機幾乎都是曲面，這也讓原PO大批「曲面就是個垃圾，難保護又貴」，除了又醜又重的軍規殼之外幾乎別無選擇，因此現在保護手機變得方便許多。

然而原PO仍列出iPhone使用上的4大缺點：第一點為「打字易誤觸」，經常會不小心打出「ㄥㄥㄥㄥㄥ」等字，相當難用；第二點為「強迫使用Apple Music」，除了手機裡的音樂幾乎無法備份至iPhone外，使用時也都被強迫使用內建的Apple Music，使用上很不直覺；第三點為「要配合手機」，過去使用安卓時是手機要習慣你，但使用iPhone時卻是「使用者要習慣手機」，使用時常常需要查東查西才知道怎麼使用；第四點則為「遊戲效能不佳」，在玩《神魔之塔》時的流暢度大輸過去的安卓手機。

原PO最後總結，認為iPhone比想像中還要好用，4大缺點中除了打字可以漸漸習慣之外，真的是相當不錯，尤其是在「續航」的部分讓他相當驚豔，還讓原PO大呼「不用每天揹尿袋了！」。

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