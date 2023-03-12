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小米13採用固態鋰金屬電池：優化性能 更加安全

集微網／ 集微網

集微網消息，據eeNews報導，小米展示了一種固態電池技術，可在智慧型手機中提供更高的機械強度和穩定性以及更高的容量。

在實驗室測試中，固態電池技術實現了超過1000Wh/L的能量密度，低溫放電性能提升20%，針刺實驗通過率顯著提高。

1000Wh/l的能量密度優於液態電解質的800Wh/l矽基鋰離子電池組。英國的Ilika、比利時的Solithor、法國的ITEN都在研究固態電池系統，美國的Sakuu則展示了3D打印的鋰金屬固態電池。

固態電池使用帶有無機隔膜的鋰金屬陽極，以防止鋰枝晶的生長，鋰枝晶可以穿透電池層並引起短路和火災。

在修改後的小米13（上圖）上，電池達到了6,000mAh的容量，可靠性更高。

通過用固體電解質陶瓷塗覆正極，固體電解質層形成向下的曲線以包圍正極集流體並將其與負極隔開。阻斷了穿刺過程中正負極之間的任何接觸，顯著提高了針刺測試的通過率，並提供了更高水平的使用安全性。

固態電池的另一個主要好處是在低溫下性能得到改善。傳統電池中的液態電解質在低溫下粘度高，阻礙了鋰離子的傳輸能力，導致鋰電導率急劇下降60%，極大地影響了電池在鼕季的性能。

實驗室測試表明，與普通電池相比，固態電池在-20°C下的性能提高了20%，可在寒冷的氣候和條件下可靠運行。

低溫 美國 小米

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