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限時優惠免猶豫！三星旗艦手機直降近9千元 Pixel打61折、蘋果也省3510元

聯合新聞網／ 綜合報導
傑昇通信即起至3月12日止，在該門市針對五大廠牌（蘋果、三星、Google、OPPO及vivo）推出精選促銷，三星Galaxy S22（8GB/128GB）直降近9千元。（翻攝自三星官網）
傑昇通信即起至3月12日止，在該門市針對五大廠牌（蘋果、三星、Google、OPPO及vivo）推出精選促銷，三星Galaxy S22（8GB/128GB）直降近9千元。（翻攝自三星官網）

多數手機廠牌手機一年出1支新機，可能會讓民眾錯亂到底要「等新的一年買新機」，還是「當下就買」呢？此時價格就成為關鍵了！有手機業者推出五大手機品牌假日限時優惠，三星（Samsung）最高可省8910元、Google下殺5000元，蘋果（Apple）新機也有3510元折扣，要讓民眾「免猶豫」直接買起來。

知名手機業者傑昇通信推出假日手機限時優惠，即起至3月12日止，在該門市針對五大廠牌（蘋果、三星、Google、OPPO及vivo）推出精選促銷，其中三星Galaxy S22（8GB/128GB）特價1萬5990元，降價幅度最高，比定價便宜了8910元，而新款Galaxy S23定價2萬6900元，與舊款相比價差1萬1000元，正好適合「新機舊機選購障礙」的民眾挑選，且該款手機一樣為旗艦級手機。

傑昇通信即起至3月12日止，在該門市針對五大廠牌（蘋果、三星、Google、OPPO及vivo）推出精選促銷，三星Galaxy S22（8GB/128GB）特價1萬5990元。（傑昇通信提供）
傑昇通信即起至3月12日止，在該門市針對五大廠牌（蘋果、三星、Google、OPPO及vivo）推出精選促銷，三星Galaxy S22（8GB/128GB）特價1萬5990元。（傑昇通信提供）

6.1吋的Google Pixel 6a也祭出限時優惠61折、擁4410mAh電量、具備IP67防塵防水等級、提供5年安全性更新的旗艦機種，原本定價為1萬3990元，限時特價優惠只要8590元即可入手，省下5400元。

6.1吋的Google Pixel 6a也祭出限時優惠61折，只要8590元即可入手，省下5400元。（傑昇通信提供）
6.1吋的Google Pixel 6a也祭出限時優惠61折，只要8590元即可入手，省下5400元。（傑昇通信提供）

相當受歡迎的蘋果手機，這次也在平價版iPhone 14（128GB）和旗艦級iPhone 14 Pro（128GB）推出優惠，iPhone 14便宜了3310元、iPhone 14 Pro直降3510元，只要3萬1390元，就能買到今年最夯手機。

蘋果iPhone 14 Pro直降3510元，只要3萬1390元，就能買到今年最夯手機。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone 14 Pro直降3510元，只要3萬1390元，就能買到今年最夯手機。（翻攝自蘋果官網）

除此之外，6.7吋、搭載1億畫素相機的OPPO Reno 8T配置67W SuperVOOC超級閃充技術，在優惠期間購買也能省下2500元；還有平價版手機vivo Y21s，原價6990元，活動價只要3790元。

蘋果 三星 Google Pixel iPhone 14 Pro GALAXY

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