限時優惠免猶豫！三星旗艦手機直降近9千元 Pixel打61折、蘋果也省3510元
多數手機廠牌手機一年出1支新機，可能會讓民眾錯亂到底要「等新的一年買新機」，還是「當下就買」呢？此時價格就成為關鍵了！有手機業者推出五大手機品牌假日限時優惠，三星（Samsung）最高可省8910元、Google下殺5000元，蘋果（Apple）新機也有3510元折扣，要讓民眾「免猶豫」直接買起來。
知名手機業者傑昇通信推出假日手機限時優惠，即起至3月12日止，在該門市針對五大廠牌（蘋果、三星、Google、OPPO及vivo）推出精選促銷，其中三星Galaxy S22（8GB/128GB）特價1萬5990元，降價幅度最高，比定價便宜了8910元，而新款Galaxy S23定價2萬6900元，與舊款相比價差1萬1000元，正好適合「新機舊機選購障礙」的民眾挑選，且該款手機一樣為旗艦級手機。
6.1吋的Google Pixel 6a也祭出限時優惠61折、擁4410mAh電量、具備IP67防塵防水等級、提供5年安全性更新的旗艦機種，原本定價為1萬3990元，限時特價優惠只要8590元即可入手，省下5400元。
相當受歡迎的蘋果手機，這次也在平價版iPhone 14（128GB）和旗艦級iPhone 14 Pro（128GB）推出優惠，iPhone 14便宜了3310元、iPhone 14 Pro直降3510元，只要3萬1390元，就能買到今年最夯手機。
除此之外，6.7吋、搭載1億畫素相機的OPPO Reno 8T配置67W SuperVOOC超級閃充技術，在優惠期間購買也能省下2500元；還有平價版手機vivo Y21s，原價6990元，活動價只要3790元。
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