安卓愛罵還是學了！Realme C55真的進入「蘋果動態島」 還有新名稱但功能輸慘

不要再笑蘋果（Apple）動態島（Dynamic Island）很「阿雜」囉！因為現在真的有安卓（Android）手機也做出動態島，還幫它取了新名，不過，功能似乎比蘋果要少了許多。

《9to5google》報導，不少中國大陸製的安卓手機傾向將蘋果iPhone的功能或硬體「模仿」到自家手機上，外媒還提到，讓他們震驚的是，安卓廠商花了「這麼長的時間」才複製蘋果動態島的技術。

擁有「類蘋果動態島」功能的，就是Realme的「Realme C55」，目前已在印度推出，不僅擁有自己的動態島功能，還有了新名字──「Mini Capsule（迷你膠囊）」，而蘋果的挖孔螢幕設計共容納2個孔，分別為前置鏡頭與Face ID。而Realme C55則是在中間設置挖孔鏡頭，將訊息放置在與動態島相同的「迷你膠囊」兩側。

Realme C55不僅擁有自己的動態島功能，還有了新名字──「Mini Capsule（迷你膠囊）」。（翻攝自realme官網）

只不過，目前只能在Realme C55的「迷你膠囊」處看見SuperVOOC充電訊息和電量資訊、低電量警告，也傳出數據使用量、每日步數等資訊也會顯示在其中，但要看到更多像蘋果動態島一樣較為齊全的功能（如看簡訊或地圖、音樂資訊等），只能等第三方App利用更新方式增加「迷你膠囊」的功能。外媒也提到，雖然有類似動態島的功能，但仍不如iPhone 14 Pro系列。

據了解「Realme C55」為4G入門款手機，有256GB儲存空間，搭配6.72吋螢幕、90Hz更新率、擁有5000mAh電池和33W快充；鏡頭部份前鏡頭為800萬畫素、主鏡頭為6400萬畫素雙鏡頭。

iPhone 14 Pro系列搭載「動態島」設計。報系資料照／記者黃筱晴攝影

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