安卓愛罵還是學了！Realme C55真的進入「蘋果動態島」 還有新名稱但功能輸慘
不要再笑蘋果（Apple）動態島（Dynamic Island）很「阿雜」囉！因為現在真的有安卓（Android）手機也做出動態島，還幫它取了新名，不過，功能似乎比蘋果要少了許多。
《9to5google》報導，不少中國大陸製的安卓手機傾向將蘋果iPhone的功能或硬體「模仿」到自家手機上，外媒還提到，讓他們震驚的是，安卓廠商花了「這麼長的時間」才複製蘋果動態島的技術。
擁有「類蘋果動態島」功能的，就是Realme的「Realme C55」，目前已在印度推出，不僅擁有自己的動態島功能，還有了新名字──「Mini Capsule（迷你膠囊）」，而蘋果的挖孔螢幕設計共容納2個孔，分別為前置鏡頭與Face ID。而Realme C55則是在中間設置挖孔鏡頭，將訊息放置在與動態島相同的「迷你膠囊」兩側。
只不過，目前只能在Realme C55的「迷你膠囊」處看見SuperVOOC充電訊息和電量資訊、低電量警告，也傳出數據使用量、每日步數等資訊也會顯示在其中，但要看到更多像蘋果動態島一樣較為齊全的功能（如看簡訊或地圖、音樂資訊等），只能等第三方App利用更新方式增加「迷你膠囊」的功能。外媒也提到，雖然有類似動態島的功能，但仍不如iPhone 14 Pro系列。
據了解「Realme C55」為4G入門款手機，有256GB儲存空間，搭配6.72吋螢幕、90Hz更新率、擁有5000mAh電池和33W快充；鏡頭部份前鏡頭為800萬畫素、主鏡頭為6400萬畫素雙鏡頭。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言