快訊

兩岸航點恢復能否帶動航空股價 星宇投資人被套牢該賣嗎？

會員傻眼！好市多換新卡要附「房屋稅、保單」 北富銀回應了

PLG／無緣豪獸對決親自致歉 林書豪：身體完全沒精神

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安卓都老人用？這調查曝光果粉年紀 這年齡層蘋果用戶「大幅減少」

聯合新聞網／ 綜合報導
據美國市調機構一項調查，發現45歲以上的人，使用iPhone、iPad等蘋果（Apple）產品的佔比「大幅減少」，引起熱議。（翻攝自9to5mac）
據美國市調機構一項調查，發現45歲以上的人，使用iPhone、iPad等蘋果（Apple）產品的佔比「大幅減少」，引起熱議。（翻攝自9to5mac

《聯合新聞網》曾報導一名網友詢問「安卓手機是不是老人在用？」引起熱議，但現實真的是如此嗎？據美國市調機構一項調查，發現45歲以上的人，使用iPhoneiPad蘋果Apple）產品的占比「大幅減少」。

外媒報導，美國市調機構「消費者情報研究合作夥伴」（CIRP）表示，蘋果把產品定位成「年輕品牌」，日前曝光一項使用iPhone、iPad、Mac的用戶年齡層調查顯示，果粉年齡層似乎還比蘋果自己想像中還年輕不少，以25歲至34歲為主，iPhone在該年齡層比例占27%、18至24歲占22%、35至44歲占23%、到了45歲至64歲則占10%、55歲至65歲剩8%、65歲以上為10%。

iPhone用戶中，以25歲到34歲最多人使用，占比為27%，Mac在該年輕層用戶占了31%。（翻攝自9to5mac）
iPhone用戶中，以25歲到34歲最多人使用，占比為27%，Mac在該年輕層用戶占了31%。（翻攝自9to5mac

而iPad、Mac在18歲到44歲間都有2成比例，其中又以Mac在25歲至34歲的佔比最多，達到31%，但到了45歲以上的果粉比重只剩10%內。該調查引起討論，有蘋果用戶表示，「我46歲（仍在用蘋果產品），感覺既老又引領潮流。」、「我看到（幾乎）每個15歲以下的孩子都有一台iPhone。」

該調查似乎也反映「年輕人用蘋果手機」，但先前的「安卓老人說」也讓安卓粉絲感到不滿，表示「反了吧，科技白癡拿iPhone比較合適」、「我大學用安卓的不少，而且也要看需求在哪。」、「安卓都是低調的有錢人在用」、「我28（用安卓）算老人了嗎。」、「我是不知道拿安卓是不是都老人，但我知道拿哀鳳（iPhone）的很愛管別人拿什麼手機，根本住海邊。」

蘋果 iPhone Apple iPad

延伸閱讀

「我按了我按了！」 統神狂被《臥龍》BOSS張梁打爆氣吼露肚 網笑翻：害我也想玩

都是動態島…蘋果平價版iPhone 15卻閹割2功能！網直點是「果粉問題」

《間諜家家酒》安妮亞改聲優就不紅？網神回1關鍵「根本沒對手」

蘋果iPhone 15實機邊框做出來了？「實體按鈕」還在…知名爆料客1理由狠打臉

相關新聞

安卓都老人用？這調查曝光果粉年紀 這年齡層蘋果用戶「大幅減少」

《聯合新聞網》曾報導一名網友詢問「安卓手機是不是老人在用？」引起熱議，但現實真的是如此嗎？據美國市調機構一項調查，發現45歲以上的人，使用iPhone、iPad等蘋果（Apple）產品的占比「大幅減少」。

13系列正式登台、2K解析度與120Hz畫面驚豔 小米13 Lite、Xiaomi Buds 4 Pro同步推出

小米在MWC 2023期間揭曉旗艦手機小米13系列之後，3月9日宣布此系列手機在台上市消息。

iPhone 14 、14 Plus 黃色新款登場 台灣大3月14日開賣

蘋果官網發表 iPhone 14 / 14 Plus黃色新款，台灣大哥大宣布3月14日正式開賣 iPhone 14 / ...

蘋果iPhone 15實機邊框做出來了？「實體按鈕」還在…知名爆料客1理由狠打臉

蘋果（Apple）iPhone 15消息在網上不斷流傳，不久前才有外媒曝光iPhone 15全系列渲染圖，外傳平價版iPhone 15將全面升級為動態島（Dynamic Island）挖孔螢幕，而iP

2022年第4季智慧型手機產量僅3.01億支 年減15.5%

全球經濟下行持續衝擊消費信心，導致整體市場需求不如預期，拖累通路庫存去化進度，加上中國鄭州富士康廠事件也影響蘋果（App...

iPhone 14「香蕉黃」來了！遠傳10日預購、中華電14日開賣

蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus推出新色「黃色」，被果粉暱稱為「香蕉黃」。而電信業者也公布最新預購及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦