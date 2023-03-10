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星紀魅族集團公布全新魅族品牌標誌 將於3月30日揭曉魅族20系列手機

聯合新聞網／ 楊又肇

吉利旗下星紀時代去年取得魅族近8成股權，並且成立星紀魅族集團之後，稍早於武漢舉辦戰略溝通會公布全新魅族品牌標誌，並且確認將於3月30日於上海舉辦魅族無界生態發表會，預計揭曉魅族20系列手機，以及Flyme 10操作介面與對應車輛使用的Flyme Auto車機系統。

星紀魅族集團董事長暨執行長職位，是由原本億咖通科技董事長暨執行長沈子瑜擔任，並且強調將推動多終端、全場景、沉浸式融合體驗。

而此次公布全新魅族品牌標誌，則是以原本「Meizu」縮寫「MZ」為基礎，並且以圖像化形式呈現，標誌右下角的圓點則是代表無界宇宙起點，同時也象徵「奇點」。

至於字母「Z」同時也是也能看作「N」，亦即有「New」的涵義，代表魅族全新開始與無限熱愛，分別以「熱愛紅」與「無界黑」作為全新標誌配色，呼應魅族原本品牌理念「追求源於熱愛」，以及全新品牌象徵的「熱愛無界」。

沈子瑜表示，未來將致力推動星紀魅族集團致力打造多終端、全場景、沉浸式融合體驗發展策略，同時將融合全球科技與人才資源，並且專注於消費電子全鏈路創新，預計打通手機、XR、操作介面、晶片、車輛等智慧設備界限，讓消費電子能與汽車產業深度結合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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