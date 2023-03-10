Google向開發者釋出Android 14第二版預覽測試版本 強化隱私保護功能
Google稍早針對開發者釋出Android 14第二版預覽測試版本，其中針對隱私保護進一步做了提升。
在Android 14第二版預覽測試版本裡，Google增加偵測異常的螢幕畫面擷取行為，避免惡意程式私下紀錄使用者操作畫面，藉此竊取個人聊天隱私，或是銀行交易資訊。
另外，Google也比照蘋果在iOS作業系統針對照片存取設限的作法，將在Android 14增加依照不同app設定照片內容取用權限，同時更進一步簡化app內帳號登入流程，但也提高登入安全防護等級。
而為了進一步提高系統操作流暢度，Google也在Android 14加入限制app取用系統資源的設計，讓暫時不使用或常駐在系統背後的app僅能取用有限統資源，僅在回復使用時才能使用更多記憶體等資源。
同時為了確保系統運作安全，Google在先前就已經要求開發者更新其設計app，若版本太舊或許久未作更新的app，將無法順利在Android 14作業系統環境下使用。至於針對螢幕可凹折手機，或是大尺寸平板裝置，Google也在Android 14進一步做了調整，使其操作體驗能更符合不同形式螢幕裝置使用需求。
目前Android 14第二版預覽測試版本還是針對開發者使用為主，Google預計會在今年5月10日舉辦的Google I/O 2023期間，針對大眾市場釋出公開測試版本，屆時即可讓更多人加入測試新版Android 14。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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