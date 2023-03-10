13系列正式登台、2K解析度與120Hz畫面驚豔 小米13 Lite、Xiaomi Buds 4 Pro同步推出

小米在MWC 2023期間揭曉旗艦手機小米13系列之後，3月9日宣布此系列手機在台上市消息。

小米針對國際市場同樣推出小米13與小米13 Pro，分別定位在準旗艦、旗艦機種，在小米13採用平面、Full HD+解析度與120Hz畫面更新率的6.36吋三星E6等級AMOLED顯示螢幕，而小米13 Pro則採用平面、2K解析度與120Hz畫面更新率設計的三星E6等級的6.73吋AMOLED顯示螢幕。

硬體部分，兩款手機都搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器與Qualcomm FastConnect 7800連接系統，並且支援Wi-Fi 7連接能力，小米13 Pro可透過高頻段同步多重連接 (High Band Simultaneous Multi Link，HBS)技術，將能整合5GHz和6GHz連接，藉此對應最高可達5.8Gbps的下載速度，提供更快速和低時延連線，而小米13則支援同步雙頻連接 (Dual Band Simultaneous Multi Link，DBS)技術，提供最高可達3.6 Gbps下載表現。

兩者均支援IP68等級防水防塵，並且採用LPDDR5X記憶體與UFS 4.0儲存元件設計，電池容量則區分為4500mAh與4820mAh，採用小米自行研發Surge充電晶片與電源管理系統，分別支援67W及120W有線快充，同時均搭載50W無線快充與10W反向無線充電。

相機部分，小米13在主相機廣角鏡頭採用5000萬畫素、Sony IMX800感光元件，另外則配置1200萬畫素超廣角鏡頭與1000萬畫素、75mm焦段 (3.2倍光學變焦)長焦鏡頭，而小米13 Pro則採用Sony IMX989 1吋感光元件、徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，配置5000萬畫素超廣角鏡頭，以及同樣的1000萬畫素、75mm焦段 (3.2倍光學變焦)長焦鏡頭，兩款手機的視訊鏡頭則均配置3200萬畫素規格。

兩款手機都搭載全新相機設定選項，並且提供一系列包含多樣化專業焦距和景深，以及人像風格拍攝效果的「徠卡人像大師鏡頭」軟體功能，並且可選擇「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種攝影風格，在維持成像的色彩準確性與對比度中，提供了更多對美學探索的可能性，其他還包含徠卡濾鏡、徠卡水印和徠卡經典快門聲等介面功能。

此外，透過小米影像大腦軟體系統，搭配Xiaomi ProFocus運動追焦功能，可鎖定特定的運動被攝主體，將瞬間畫面清晰地定格在觀景窗內，進一步捕捉瞬間影像。在Pro專業模式下，更能自由手動調整拍攝參數，並且支援Adobe 10-bit RAW DNG拍攝與Adobe色彩描述檔，藉此對應後續以Adobe Photoshop、Lightroom等軟體後製彈性。

在拍攝影片上，小米13系列更支援Dolby Vision影像創作，可透過鮮豔色彩、鮮明對比度和豐富細節拍攝4K超級夜景影片，同時可藉由HyperOIS超級光學防手震，確保在白天或晚上等環境下，登能以高品質細膩度與穩定度紀錄。

小米13 Pro與小米13均提供3次Android系統主要升級，以及5年安全性更新，另外更提供高達2TB的Google One雲端空間6個月免費試，並且提供長達6個月YouTube Premium免費試用，兩款手機更支援Android數位汽車鑰匙功能，讓用戶能與親人分享數位汽車鑰匙，可解鎖、鎖定或啟動支援此功能的車輛。

小米13在台提供曠野綠、白色與黑色三款顏色款式，提供12GB記憶體+256GB儲存空間，建議售價為新台幣26888元，而小米13 Pro則擁有陶瓷白與陶瓷黑兩種顏色，提供12GB記憶體+512GB儲存空間，建議售價為新台幣34888元。

小米13 Pro與小米13將在3月9日至17日期間，於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館開放預購，同時Xiaomi 13於3月9日至17日同於燦坤3C與全國電子開放預購。

此次同步在台推出的小米13 Lite，搭載Snapdragon 7 Gen 1處理器，搭配支援120Hz畫面更新率的AMOLED螢幕與4500mAh電池容量，並且支援67W超級快充，機身僅有7.23mm薄度與171公克重量。

另外，在視訊鏡頭部分則搭載3200萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素景深鏡頭，藉此對應自然自拍散景效果，並且能配合超廣角鏡頭自動識別入鏡人數自動切換拍攝視角範圍，另外更支援自拍變焦、化妝鏡與小米自拍柔光燈等功能。

小米13 Lite在台推出黑色、淺藍色與淺粉色三種顏色，提供8GB+256GB容量版本，建議售價為新台幣14999元，購機即享YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務，預計從3月9日起至3月17日於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米官方旗艦店、遠傳friDay購物小米官方旗艦店、燦坤3C與全國電子開放預購，並且將於3月18日起開賣。

同樣在台推出的Xiaomi Buds 4 Pro則提供星耀金、月影黑兩種顏色，建議售價為新台幣5495元，將於3月9日起在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網、遠傳friDay購物、燦坤3C與全國電子全面開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區