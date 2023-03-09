蘋果iPhone 15實機邊框做出來了？「實體按鈕」還在…知名爆料客1理由狠打臉
蘋果（Apple）iPhone 15消息在網上不斷流傳，不久前才有外媒曝光iPhone 15全系列渲染圖，外傳平價版iPhone 15將全面升級為動態島（Dynamic Island）挖孔螢幕，而iPhone 15 Pro Max機身更加圓潤、厚度更厚。近日，又有疑似外流「實機邊框」照片，引起熱議。
一名自稱從事iPhone硬體技術員工作的推特網友「@lipilipsi」貼出一張疑似iPhone 15「實機邊框」的照片；從照片可見，機身右側按鍵孔洞仍保留下來，並不符合先前外媒爆料預測的「音量鍵變不見」，而果粉們最關心的「是否改為Type-C充電孔？」從這張疑似外流的照片來看也不得而知。
隨著iPhone 15系列正式推出的日子愈來愈近，果粉也愈加期待，這張疑似iPhone實機邊框照曝光後也引起關注；不過，這次引起熱議的「實機」邊框照卻遭到知名爆料者、科技部落客LeaksApplePro狠狠打臉他，LeaksApplePro直言「這是假的！」
This is fake— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 2023年3月7日
最新完整出爐的iPhone 15全系列外流渲染圖是由外媒《9to5mac》整理爆料，內容提及平價版iPhone 15 Plus外觀除去瀏海螢幕，換言之iPhone 15系列全面改成動態島的挖孔螢幕設計，邊框也比iPhone 14 Plus還窄；而iPhone 15 Pro Max將使用鈦金屬材質打造機身變得更為圓潤、使用Type-C接口、尺寸變得更長、更窄且更厚，其中厚度恐怕成為iPhone 4s（厚度為9.3mm）之後最厚的蘋果手機。
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