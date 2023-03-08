蘋果iPhone 14衛星SOS緊急服務新增6國 台灣果粉見名單哭了
蘋果（Apple）官網昨（7）晚無預警上架iPhone 14、iPhone 14 Plus新顏色「黃色」，引起果粉們關注。此外，蘋果也趁此宣布新一波衛星SOS緊急服務支援國家名單，可惜的是名單上仍未見台灣。
蘋果於iPhone 14和iPhone 14 Pro系列機型提供衛星SOS緊急服務功能，最早開放美國、加拿大、法國、德國、愛爾蘭和英國用戶搶先體驗，如今蘋果官網更新支援國家名單、新增6國，包含奧地利、比利時、義大利、盧森堡、荷蘭及葡萄牙，新增支援名單仍未見台灣。
台灣果粉所使用的iPhone 14雖然也可支援衛星SOS緊急服務，但牽涉到國內法規及電信業者等因素，目前台灣是否會開放、且何時會開放？目前仍不得而知。
iPhone 14全系列支援衛星SOS緊急服務，當用戶在手機失去訊號時，iPhone 14可連接衛星發送求救訊號，並與家人分享所在位置；至於訂閱費用為何？蘋果目前僅表示會提供2年免費服務，但2年後的收費細節尚未曝光。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言