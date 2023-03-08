蘋果iPhone 14衛星SOS緊急服務新增6國 台灣果粉見名單哭了

蘋果（Apple）官網昨（7）晚無預警上架iPhone 14、iPhone 14 Plus新顏色「黃色」，引起果粉們關注。此外，蘋果也趁此宣布新一波衛星SOS緊急服務支援國家名單，可惜的是名單上仍未見台灣。

蘋果於iPhone 14和iPhone 14 Pro系列機型提供衛星SOS緊急服務功能，最早開放美國、加拿大、法國、德國、愛爾蘭和英國用戶搶先體驗，如今蘋果官網更新支援國家名單、新增6國，包含奧地利、比利時、義大利、盧森堡、荷蘭及葡萄牙，新增支援名單仍未見台灣。

台灣果粉所使用的iPhone 14雖然也可支援衛星SOS緊急服務，但牽涉到國內法規及電信業者等因素，目前台灣是否會開放、且何時會開放？目前仍不得而知。

iPhone 14全系列支援衛星SOS緊急服務，當用戶在手機失去訊號時，iPhone 14可連接衛星發送求救訊號，並與家人分享所在位置；至於訂閱費用為何？蘋果目前僅表示會提供2年免費服務，但2年後的收費細節尚未曝光。

udn討論區