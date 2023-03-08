2022年全球前10大暢銷智能手機排行：沒有大陸品牌上榜
集微網消息，市調機搆 Counterpoint Research的《全球月度手機型號銷售跟蹤》報告顯示，2022年，全球前10大暢銷智能手機排行中，蘋果佔據8席，另外2席被三星佔據。排名前10名的智能手機銷量佔全球智能手機總銷量的19%。
該報告指出，蘋果的iPhone 13是2022年最暢銷的智能手機，佔iPhone銷量的28%，它是中國、美國、英國、德國和法國等主要市場最暢銷的智能手機。此外，從2021年9月推出到2022年8月，iPhone 13每月都是銷售第一的智能手機。iPhone 14系列發佈後的降價進一步推動了iPhone 13在發展中市場的銷量。iPhone 13的銷量是2022年第二大暢銷智能手機iPhone 13 Pro Max的兩倍多。
排行榜上唯一的其他手機品牌為三星，Samsung Galaxy A13和Samsung Galaxy A03銷售排名分別為第四和第十，這兩款機型也是唯一上榜的LTE智能手機。
Counterpoint Research在評論市場表現時表示，到2023年，隨著各品牌專注於清理庫存和優化發布，前十大智能手機的份額將會增加。我們還預計各品牌將在2023年繼續精簡其產品組合，以最大限度地減少同類競爭。全球市場上活躍的智能手機型號已經從2021年的4200多款下降到2022年的3600多款。與此同時，各品牌將專注於產品組合的高端化，將銷量轉化為盈利能力。
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