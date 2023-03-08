都是動態島…蘋果平價版iPhone 15卻閹割2功能！網直點是「果粉問題」

《聯合新聞網》曾報導，蘋果（Apple）今（2023）年9月有望推出iPhone 15系列，螢幕全面配置「動態島（Dynamic Island）」的挖孔螢幕設計，換上Type-C接孔。不過別高興太早，有外媒發現，平價版的iPhone 15及iPhone 15 Plus仍是「閹割版」，少了2功能，讓網友大酸「水喔」、「規格不重要，因為上一台規格也不知道。」

《9to5mac》報導，韓國Naver網站一項最新資訊指出，iPhone 15和iPhone 15 Plus傳出將不具備螢幕「永遠顯示（Alway On Display，AOD）以及「ProMotion自動適應更新頻率技術」。市調機構顯示器供應鏈顧問（DSCC）執行長Ross Young昨（7）日也提到，今年的平價版iPhone 15系列仍繼續使用60Hz更新率的螢幕。

蘋果iPhone在iPhone 13 Pro及iPhone 14 Pro系列加入「ProMotion自動適應更新頻率技術」，可依照使用情況自動調整螢幕的幀數，最高為120Hz，像是在「滑動網頁」時會特別有感，有「滑順」感覺。

iPhone 15 Pro系列將加入深紅色配色，質感更為增加，有外媒Po出模型機照片，被果粉讚賞想買。（翻攝自theapplehub）

該文引起討論，網友大酸蘋果「不意外」，120Hz更新率在安卓（Android）手機是標準配備，「60Hz怎麼了，繼續用A15（指平價版iPhone 14用的晶片）才夠刺激。」、「好了啦，有給動態島就該謝主隆恩了」、「信仰值充滿滿，餵你什麼吃就對了。」「（至少）60hz→90hz就很有感了，唉 蘋果真的把果粉當韭菜割阿。」、「蘋果就是想讓你選非這兩支啊。」

也有網友緩頰，「現在蘋星米（蘋果、三星、小米）的重心都是在最高階的機器上面，非最高階隨著層級逐步閹割，大家都一樣，只是蘋果還有一個中階產品還在非動態調節的60Hz巨大（吐）槽點。」更有人直接點名部分果粉真的不在意，「很多人拿蘋果只是為了品牌，對於規格一點概念也沒有所以也不需要給太多。」、「規格不重要，因為上一台規格也不知道。」

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