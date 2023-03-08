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影／她搶先開箱蘋果iPhone 14黃色實機 網酸：怪怪色外面都折500在賣

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果官網iPhone 14的「黃色」，顏色似乎比實機還深，引起網友評價兩極。（翻攝蘋果官網）
蘋果官網iPhone 14的「黃色」，顏色似乎比實機還深，引起網友評價兩極。（翻攝蘋果官網）

蘋果Apple）昨（7）日晚間無預警推出iPhone 14、iPhone 14 Plus新色「黃色」，引起熱議，就有網友認為這種顏色超難搭手機殼、「鮮豔但不耐看」，笑稱讓人回想起iPhone 12的「卡車藍」太恐怖。不過已有國外YouTuber拿出黃色實機，要讓網友看看新色到底好不好看。

一名網友日前在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，發現蘋果官網頁面已出現iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版本，「那Pro系列呢…不出新色了嗎？」而《聯合新聞網》先前曾報導，外媒推測iPhone 14 Pro系列可能會有「藍綠色」版本，如今未有「實機」出現。

國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）
國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）

國外也有一名YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，與iPhone 11的黃色接近，與官網的顏色比較又淺了一些，她認為黃色肯定是iPhone 14的「亮點」。

國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）
國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）

國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）
國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）

該色引起網友評價兩極化討論。網友表示，「這黃色真的蠻漂亮」、「第一眼覺得好看，不知道（之後）耐不耐看。」、「好看但還是裝殼」，只能從影片看到手機模樣，「不曉得實機有沒有那麼美」。

也有人笑稱黃色新色是「55688黃」、「尿尿黃」、「黃色是最醜的顏色」、「黃色感覺好像玩具」、「買到撞到」、「我還是喜歡石墨色」、「太鮮豔的，配殼也很難搭喔，得同色系的殼。」也有人提到，以前iPhone 11的黃色「根本是沒人要的顏色」，跟現在的iPhone 14紅色一樣，「這種怪怪的顏色，外面都折500在賣。」並建議蘋果「該找索尼（Sony）的調色團隊來（進行配色）。」

國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）
國外YouTuber「katamogz」搶先開箱iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版新機，實機看起來像是「淺黃色」，也實測它真的可以開機，並非模型機。（翻攝自YouTube頻道「katamogz」）

蘋果 iPhone 14 Apple YouTuber 手機

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