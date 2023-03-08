蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新色來了！春天更適合用「黃色」
如先前市場傳聞，蘋果（iPhone）宣布在iPhone 14、iPhone 14 Plus加入全新黃色款式設計，藉此作為春季新色選擇。
過去蘋果也曾在iPhone 5c、iPhone 11提供黃色款式，此次在iPhone 14及iPhone 14 Plus再次加入黃色，同樣希望藉由新色在既有午夜色、星光色、(PRODUCT)RED、藍色、紫色增加更多配色選擇。
不過，蘋果並未在iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max加入黃色選項。
除了換上新色，黃色款式設計的iPhone 14、iPhone 14 Plus，同樣搭載5核心GPU設計的A15 Bionic處理器，並且內建可透過衛星傳送的「SOS緊急服務」，以及「車禍偵測」等功能。
而兩者差異主要還是在螢幕尺寸與電池容量不同，iPhone 14採用6.1吋螢幕與影片播放時間可達20小時設計，而iPhone 14 Plus則採6.7吋螢幕與與影片播放時間可達26小時設計。
兩者均以航太級鋁金屬打造機身框體，並且支援防水防塵，同時更以超瓷晶盾玻璃保護觸控螢幕，至於螢幕則採Super Retina XDR形式的OLED螢幕設計，對應1200 nits HDR峰值亮度表現，更支援Dolby Vision顯示效果。
建議售價方面，黃色款式設計的iPhone 14、iPhone 14 Plus將分別以新台幣27900元與31900元起跳價格銷售，一樣提供128GB、256GB與512GB儲存容量選項，包含澳洲、加拿大、中國大陸、法國、德國、印度、日本、南韓、英國、美國，以及其他超過60個國家地區的消費者將可在台灣時間3月10日 (星期五)晚間9點開始預購，預計從3月14日 (星期二)開始供貨。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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