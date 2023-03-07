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舊蘋果iPhone「退役後收進抽屜」太浪費！鄉民揭1神用途：讓你過上愜意生活

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友手中有支舊iPhone X，因收訊功能失常宣告「退役」，但鄉民們建議除了收藏之外還有更好的用途。圖／報系資料照
一名網友手中有支舊iPhone X，因收訊功能失常宣告「退役」，但鄉民們建議除了收藏之外還有更好的用途。圖／報系資料照

手機不只提升了日常生活的便利性，更被人們用來記錄回憶，因此許多人即便「手機壞了」也不願輕易丟掉，反而將舊手機成為另類收藏品。

近日就有一名網友詢問「舊的iPhone X可以拿來幹嘛？」這台舊iPhone X因SIM卡槽損壞而無法正常收訊，但長時間收藏在抽屜裡讓原PO感到相當「浪費」，原PO除了想到能把它當成數位相簿機放著展示相片之外，不知是否還有其他用途？

疑問一出，網友們紛紛給出建議，認為即使手機失去收訊功能，仍可以另作他用，例如「導航機」、「放音樂」、「上課錄音」、「掛手遊」、「拿來玩寶可夢」、「等出iPhone XXX的時候拿來當古董秀一下」；也有人建議原PO可以用這支舊機換錢，「去Trade In換禮品卡啊」、「我自己是拿去Trade In換新手機，雖然折抵的金額不多但不無小補」。

更有人歪樓回應，「可以當作分身機啊，當作真正在用的小號（意指社群分身帳號），放假原本的手機直接關機，假日享受不怕打擾到愜意生活」、「如果社群帳號不幸被盜，可以拿來當備用帳號」。

iPhone 手遊 寶可夢 社群媒體

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