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三星「充電上限85%」功能真有用？鄉民吐真心話：是有多窮

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為手機充電示意圖。圖／ingimage
圖為手機充電示意圖。圖／ingimage

三星Samsung手機系統內建「防護電量」功能，用戶只要啟動該功能即會自動限制電池充電上限至85%，以提升電池使用年限。不過，近日有網友納悶「限電充到85%保護電池真的有用嗎？」貼文一出引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm發文表示，好奇三星S23的內建功能「防護電量」是否真的有效？他表示充電限制是指充電到85%就不再繼續充電，但他認為「出門帶著85％的電量真的不太有安全感」，這也不禁令他納悶開啟防護充電功能有用嗎？

貼文一出，有網友就留言表示，「你為了怕電池衰退，直接讓電池少15%電量可以用耶」、「你要出長時間出門，就把85%限制關掉不就好了...」、「不過相對的就是明明花了大錢可享受快充或大電池（容量），卻為了耐用度封印犧牲，就看每個人抉擇了～。」

更有內行網友解答，直言「我之前用S22U時都有開這個功能，用一年沒什麼衰退感，它其實是讓你去避免維持在100%太久，鋰電池最怕的是『過充、過放、過熱』，之前也有研究如維持20-80%（電量）使用可以大幅提升離電池的充電循環次數。」、「我以前也覺得這樣做實在很蠢，感覺根本脫褲子放屁，可是現在連蘋果Apple）、三星這種手機大廠都內建只充到80-85%，我就沒話講了。」

不過，也有人認為「 手機是消耗品，2年就可以換新機了」、「是多窮，電池捨不得換？」、「電池壞掉換顆新的就好啦～又不是一個月就要換一顆。」

三星 Samsung 手機 蘋果 Apple

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