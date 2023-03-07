三星「充電上限85%」功能真有用？鄉民吐真心話：是有多窮
三星（Samsung）手機系統內建「防護電量」功能，用戶只要啟動該功能即會自動限制電池充電上限至85%，以提升電池使用年限。不過，近日有網友納悶「限電充到85%保護電池真的有用嗎？」貼文一出引起熱議。
一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm發文表示，好奇三星S23的內建功能「防護電量」是否真的有效？他表示充電限制是指充電到85%就不再繼續充電，但他認為「出門帶著85％的電量真的不太有安全感」，這也不禁令他納悶開啟防護充電功能有用嗎？
貼文一出，有網友就留言表示，「你為了怕電池衰退，直接讓電池少15%電量可以用耶」、「你要出長時間出門，就把85%限制關掉不就好了...」、「不過相對的就是明明花了大錢可享受快充或大電池（容量），卻為了耐用度封印犧牲，就看每個人抉擇了～。」
更有內行網友解答，直言「我之前用S22U時都有開這個功能，用一年沒什麼衰退感，它其實是讓你去避免維持在100%太久，鋰電池最怕的是『過充、過放、過熱』，之前也有研究如維持20-80%（電量）使用可以大幅提升離電池的充電循環次數。」、「我以前也覺得這樣做實在很蠢，感覺根本脫褲子放屁，可是現在連蘋果（Apple）、三星這種手機大廠都內建只充到80-85%，我就沒話講了。」
不過，也有人認為「 手機是消耗品，2年就可以換新機了」、「是多窮，電池捨不得換？」、「電池壞掉換顆新的就好啦～又不是一個月就要換一顆。」
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言