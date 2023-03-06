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圖／蘋果2023春季發表會來了？3新品露臉時間曝光、iPhone 14有望再秀2色

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒推測最快下周蘋果就會有春季發表會，可能會有3樣新產品登場，包含iPhone 14系列新色。（路透）
外媒推測最快下周蘋果就會有春季發表會，可能會有3樣新產品登場，包含iPhone 14系列新色。（路透）

蘋果Apple）去（2022）年3月春季發表會上意外曝光iPhone 13系列全新色系「松嶺青色」，讓人好奇今（2023）年3月的蘋果第1場發表會是否比照辦理呢？不過至今都未有任何邀請函訊息，外媒推測最快下周就會發表，並列出3項新品，包含iPhone 14系列的新色登場。

《macrumors》報導，整理會推出的3項蘋果新品如下：

黃色iPhone 14、藍綠色iPhone 14 Pro

蘋果在2021年推出紫色系iPhone 12、iPhone 12 mini；2022年有綠色iPhone 13系列和松嶺青色的iPhone 13 Pro系列，今年的iPhone 14系列會是什麼色系呢？外媒認為可能會推出黃色版本的iPhone 14、iPhone 14 Plus，《TheAppleHub》更貼出iPhone 14 Pro系列還會有藍綠色的版本，更有質感。

外媒網站秀出平價版iPhone 14黃色「實機照」。（翻攝自《TheAppleHub》）
外媒網站秀出平價版iPhone 14黃色「實機照」。（翻攝自《TheAppleHub》）

除了平價版iPhone 14可能有黃色，iPhone 14 Pro系列也傳出將有「藍綠色」新色。（翻攝自《TheAppleHub》）
除了平價版iPhone 14可能有黃色，iPhone 14 Pro系列也傳出將有「藍綠色」新色。（翻攝自《TheAppleHub》）

新款15吋MacBook Air

市調機構顯示器供應鏈顧問（DSCC）執行長Ross Young認為新款MacBook Air將於4月初開賣，但發布公告及預購活動「肯定更早進行」，表示這次MacBook Air將推出「有史以來最大」的15吋版本，目前僅有M1版的13.3吋跟M2版的13.6吋。

外媒認為這次MacBook Air將推出「有史以來最大」的15吋版本。目前僅有13.3吋跟13.6吋款式。（翻攝自《macrumors》）
外媒認為這次MacBook Air將推出「有史以來最大」的15吋版本。目前僅有13.3吋跟13.6吋款式。（翻攝自《macrumors》）

15吋的MacBook Air與13.6吋相同，也會配備M2晶片，與M1晶片相比，CPU提高了18%，GPU提高了35%。知名蘋果分析師郭明錤先前曾表示，蘋果還可能出一款介於MacBook Air和MacBook Pro「之間」的15吋MacBook，但名稱不是叫Air，不過該計畫仍有待觀察。

新款Mac Pro

知名蘋果爆料記者Mark Gurman表示，蘋果正在內部測試macOS 13.3版本的新Mac Pro，且Mac Pro也會搭配M2晶片，有望在今年春季亮相，因此推測發布時間落在3月或4月的春季發表會登場，但也不排除在6月的WWDC上發表Mac Pro。

知名蘋果爆料記者Mark Gurman表示，蘋果正在內部測試macOS 13.3版本的新Mac Pro，且Mac Pro也會搭配M2晶片，有望在今年春季亮相。（翻攝自《macrumors》）
知名蘋果爆料記者Mark Gurman表示，蘋果正在內部測試macOS 13.3版本的新Mac Pro，且Mac Pro也會搭配M2晶片，有望在今年春季亮相。（翻攝自《macrumors》）

iPhone 14 Pro iPhone 蘋果 MacBook Air Apple Mac Pro

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