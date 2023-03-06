圖／蘋果2023春季發表會來了？3新品露臉時間曝光、iPhone 14有望再秀2色
蘋果（Apple）去（2022）年3月春季發表會上意外曝光iPhone 13系列全新色系「松嶺青色」，讓人好奇今（2023）年3月的蘋果第1場發表會是否比照辦理呢？不過至今都未有任何邀請函訊息，外媒推測最快下周就會發表，並列出3項新品，包含iPhone 14系列的新色登場。
《macrumors》報導，整理會推出的3項蘋果新品如下：
黃色iPhone 14、藍綠色iPhone 14 Pro
蘋果在2021年推出紫色系iPhone 12、iPhone 12 mini；2022年有綠色iPhone 13系列和松嶺青色的iPhone 13 Pro系列，今年的iPhone 14系列會是什麼色系呢？外媒認為可能會推出黃色版本的iPhone 14、iPhone 14 Plus，《TheAppleHub》更貼出iPhone 14 Pro系列還會有藍綠色的版本，更有質感。
新款15吋MacBook Air
市調機構顯示器供應鏈顧問（DSCC）執行長Ross Young認為新款MacBook Air將於4月初開賣，但發布公告及預購活動「肯定更早進行」，表示這次MacBook Air將推出「有史以來最大」的15吋版本，目前僅有M1版的13.3吋跟M2版的13.6吋。
15吋的MacBook Air與13.6吋相同，也會配備M2晶片，與M1晶片相比，CPU提高了18%，GPU提高了35%。知名蘋果分析師郭明錤先前曾表示，蘋果還可能出一款介於MacBook Air和MacBook Pro「之間」的15吋MacBook，但名稱不是叫Air，不過該計畫仍有待觀察。
新款Mac Pro
知名蘋果爆料記者Mark Gurman表示，蘋果正在內部測試macOS 13.3版本的新Mac Pro，且Mac Pro也會搭配M2晶片，有望在今年春季亮相，因此推測發布時間落在3月或4月的春季發表會登場，但也不排除在6月的WWDC上發表Mac Pro。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】索尼新頭戴裝置PS VR2首批搶光 他玩30分鐘卻「回歸平靜」火速拋售曝原因
📢 【話題】PTT突掀什麼都加「.jpg」是啥鄉民哏？網曝這原因…結果全歪樓
📢 【周報】iPhone 15新色曝光、他的三星S23有毛毛的東西？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言